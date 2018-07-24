Звёзды 90-х воссоединились в сериале СТС

21-серийная ностальгическая история рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, чтобы создать поп-группу. На пути к славе будущих звёзд ждут криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, «новейшие» гаджеты в виде пейджеров и тетрисов и, конечно, всемирно известные кумиры, в числе которых Фредди Меркьюри и Курт Кобейн

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СТС планирует запустить детский каналНа осень холдингом запланирован запуск нового детского телеканала СТС Kids. «Я думаю, сериал будет интересен как зрителям, чья молодость пришлась на 90-е, так и их детям, которые узнают, о чём мечтали родители, какую музыку слушали. Такое же путешествие в прошлое ждёт и исполнителя главной роли Егора Трухина : на съёмках ему предстоит окунуться во времена юности своего отца Михаила Трухина — звезды сериала «Ивановы-Ивановы». И это здорово, что наш канал объединяет поколения актёрских династий», — рассказал Антон Федотов , генеральный продюсер канала СТС.

Стася Милославская, Филипп Ершов и Также участников поп-группы из 90-х, начинающей карьеру в ресторане нового русского в исполнении Яна Цапника, воплотят на экране Роман Курцын Дмитрий Никулин . Чтобы стать настоящим бэндом, исполнители главных ролей с нуля осваивали инструменты своих героев. Так, Роман Курцын (десантник Боб) заиграл на барабанах в кадре всего через неделю, как начал занятия. «И это несмотря на то, что у меня просто беда со слухом и с чувством ритма, даже в институт не хотели брать из-за этого, — признавался актёр, — Сейчас я плотно занимаюсь барабанами и даже хочу купить барабанную установку, чтобы поставить дома».

На съёмочной площадке проекта СТС актёры приобрели не только новые навыки, но и яркие образы. Совсем скоро зрители смогут увидеть необычные перевоплощения артистов в сериале на экране своих телевизоров.