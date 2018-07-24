Бывшая жена известного шоумена метит в губернаторы

Политик, имя которой большинству наших сограждан пока мало о чём говорит, собрала журналистов в Госдуме . Она представила свою «программу возрождения Кузбасса».

Интернет оказался не слишком щедр на упоминания Гурьяновой: «молодой писатель» и блогер — не слишком презентабельные позиции, да и широкому кругу читателей вряд ли что скажут. Также сеть рассказывает, что наша героиня — бывшая жена небезызвестного шоумена Александра Пряникова (в середине нулевых получил всероссийскую известность как виджей на MTV и Муз-ТВ, а ныне ведёт интеллектуальное шоу на канале «Культура»), а также придерживается правых взглядов. И своим кумиром в политике считает главу французского Национального фронта Марин Ле Пен

Собственно «русской Ле Пен» Аксинья Гурьянова и предпочитает сама себя считать, о чём и поделилась с журналистами. И свой родной Кузбасс она предполагает возродить по лучшим лекалам правого политического дискурса — само собой без националистических перегибов. Впрочем, одним из первых пунктов политической программы Гурьяновой значится ни много ни мало предоставление «государственно-правого статуса русскому народу в РФ , как основе многонационального народа России».

facebook.com/Аксинья Гурьянова

Аксинья Гурьянова

Гурьянова планирует сражаться за кресло губернатора Кемеровской области при поддержке Партии социальных реформ, программа которой построена вокруг очень популярного в левой среде тезиса «Прибыль от природных ресурсов — народу». При этом сама политик отметила, что идёт на выборы как «правая патриотическая альтернатива курсу правящих партий страны и идущих на выборы их представителей».

«Стране, народу, регионам нужен смысл, идея, система ценностей, а не просто дело во имя дела, — звучит один из июльских тезисов Аксиньи Гурьяновой. — Даже закон и порядок требуют высшего смысла для каждого гражданина страны, они же должны являться высшим смыслом деятельности каждого российского политика».

Но чтобы никто вдруг не подумал, что кандидат решила вернуть отдельно взятый регион Российской Федерации лет этак на 70−80 тому назад, Гурьянова довольно значительную долю своего выступления посвятила модной теме цифровизации. В частности, кандидат предполагает использовать мощнейший ресурсный и энергетический потенциал Кузбасса для того, чтобы диверсифицировать экономику региона. Она должна перестать быть только ресурсодобывающей и стать экономикой высоких технологий.

facebook.com/Аксинья Гурьянова

Наравне с другими ресурсодобывающими регионами Кузбасс должен стать базовой площадкой для цифровизации экономики, настоящим «технологическим хабом». А на пути к цифровому раю кемеровчане должны будут познать все прелести инновационных способов взаимодействия с властью. В частности, кандидат Гурьянова пообещала землякам организовать «интернет-вече» — интерактивную площадку для взаимодействия граждан с администрацией региона.

Сама Аксинья Гурьянова особо подчёркивает, что её поддерживает бизнес-элита Кузбасса и простые кемеровчане, впрочем, не все готовы разделить оптимизм жены известного шоумена лишь на этом основании.

«Реально на пост губернатора Кемеровской области могут претендовать либо нынешний врио региона Цивилёв , за которым стоят серьёзные московские группы влияния, — заявил политолог, — либо кто-то из ближайшего окружения экс-губернатора Тулеева, который сам занял скорее нейтральную позицию. Третий игрок будет либо сразу признан «лишним» и не допущен до кампании, либо будет вынужден играть на одну из сторон. В случае с Аксиньей Гурьяновой, вполне возможно, что речь может идти об игре на стороне Сергея Цивилёва. Он может набрать очень серьёзные очки на фоне явной популистки, которой, судя по программе, выступит госпожа Гурьянова».

Автор: Виктор Мартынюк