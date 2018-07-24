Качество и эффективность развития промышленности Китая уверенно повышаются

Пекин, 24 июля / Синьхуа / — В первой половине 2018 года развитие промышленности Китая было в целом стабильным, его качество и эффективность последовательно повышались, благоприятные для высококачественного развития условия постепенно увеличивались. Об этом заявил во вторник официальный представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Хуан Либинь.

По его сообщению, в январе-июне добавленная стоимость продукции ведущих промышленных предприятий страны увеличилась на 6,7 процента в годовом выражении, коэффициент использования их производственных мощностей составил 76,7 проц. Сравнительно быстрый рост сохранился в сфере услуг, связанной с передачей информации, программным обеспечением и информационными технологиями.

Благодаря решительному продвижению структурных реформ в сфере предложения сохранилась тенденция стабильного роста китайской промышленности, сказал Хуан Либинь, добавив, что продолжающееся устранение избыточных производственных мощностей способствовало повышению качества и эффективности развития промышленности. Он привел в пример металлургическую отрасль, в которой за первые пять месяцев текущего года прибыль увеличилась в 2,15 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ускорился процесс замены старых драйверов новыми, повысилось качество снабжения промышленной продукцией. В первом полугодии добавленная стоимость высокотехнологичной продукции выросла на 11,6 проц., что оказалось выше темпов роста промышленной продукции в целом.

При этом Хуан Либинь отметил, что обрабатывающая промышленность по-прежнему находится на среднем и низком уровнях производственной цепочки и цепочки ценности, не до конца решена проблема с тем, что некоторые ключевые технологии и оборудование не принадлежат Китаю, необходимо продолжить укреплять основу устойчивого улучшения экономики промышленности.

Министерство промышленности и информатизации ускорит продвижение урегулирования производственной структуры и будет повышать устойчивость промышленного развития, заверил чиновник.