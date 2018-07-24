Ещё
МЧС перераспределит полномочия с регионами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС перераспределит полномочия с регионами 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
На селекторном совещании в Национальном антикризисном центре министр высказал сразу несколько инициатив, которые должны серьезно изменить систему организации спасательных работ в регионах. Было заметно, что он специально выбрал этот формат, поскольку на видеосвязи в тот момент у него были все субъекты страны. Слова Зиничева были, в основном, обращены именно региональным властям. И не всем они понравились. Если предыдущий министр Владимир Пучков на традиционных селекторах, как правило, раздавал задачи, а не «всем сестрам по серьгам», то у Евгения Зиничева, как теперь становится ясно, иной стиль. Он не стесняется публично и резко критиковать провинившихся, так сказать, на всю страну.
Например, по словам министра, в прошлом году власти Якутии сорвали дноуглубительные работы на местных реках. В результате не удалось полностью осуществить северный завоз. Это привело к тому, что товары и топливо в регион пришлось доставлять самолетами МЧС. Спасательная операция обошлась примерно в 1,5 миллиарда рублей. Хотя работы по углублению дна рек обходились всего в 350 миллионов. Понесет ли кто-то наказание за такую арифметику, министр не уточнил, но по тону и стальным ноткам в голосе было заметно, что продолжение разговора последует.
При этом Зиничев привел и положительный пример. Как ни странно, из весьма непростого региона, из Ингушетии. Там местные власти ранее потратили 7,5 миллионов рублей для укрепления дамбы на реке Сунжа. И в этом году эти затраты оправдали себя с лихвой. Если от предыдущего разлива Сунжи пострадали более 400 человек, а ущерб составил более 100 миллионов рублей, то в этом году паводка избежать удалось, и ущерб государству нанесен не был.
И этот пример, по словам министра, как раз то, к чему надо стремиться в стратегическом плане. Предотвращать катастрофы всегда дешевле, чем их ликвидировать. И поэтому надо больше уделять внимания профилактике ЧС. Также Евгений Зиничев предложил пересмотреть соглашения между территориальными органами министерства и регионами в части передачи полномочий.
Пока во всех субъектах РФ одновременно с местными управлениями МЧС России параллельно действуют органы управления, также выполняющие сходные задачи в области защиты населения и территорий. Чтобы не было дублирования надо четче прописать передачу части полномочий в соответствующих соглашениях. А губернаторы на местах должны в полном составе возглавить местные комиссии по ЧС. Такое поручение ранее давал президент страны, но оно выполнено далеко не везде. В 47 субъектах проигнорировали слова главы государства, хотя сроки исполнения поручения истекли еще в прошлом году.
А это, как сказал Зиничев, сказывается на результативности спасательных работ, приводит к предоставлению противоречивых данных о параметрах чрезвычайных ситуаций и как следствие к несогласованности действий при реагировании на ЧС.
Он отметил, что заключенные соглашения зачастую носят формальный характер, составлены по типовому шаблону, без учета особенностей территорий.
— В ряде субъектов соглашения заключены только о взаимном сотрудничестве. Другими словами, силы и средства МЧС России и субъектов РФ, предназначенные для совместных действий без распределения полномочий, дублируют друг друга, — сказал Евгений Зиничев.
В целом же МЧС должно переориентироваться на иную стратегию. «В России отлажена система реагирования на чрезвычайные ситуации, но пришло время перейти к их предупреждению», — заявил глава МЧС.
Это обойдется стране дешевле. Министр предложил подготовить концепцию и сформулировать в России единое информационное пространство для предупреждения ЧС. Для этого необходимо развитие межрегиональных центров для информационного обмена, чтобы все министерства имели доступ к единой базе и обладали едиными цифрами. Также, по словам Зиничева, нужно переработать программу подготовки и повышения квалификации специалистов.
Кроме того, министр поставил задачу не допускать несогласованность действий при закупке дорогой спасательной техники территориальными органами МЧС и региональными властями. До озвученным ранее данным, для замены пожарной техники по всей России необходимо не менее 200 миллиардов рублей.
Российская Газета: последние новости
Объем заказов Севастопольского авиапредприятия вырос в четыре раза Огненная буря: "Солнцепеки" и боевые машины огеметчиков сожгли "боевиков" БРИКС даст справедливый ответ торговым войнам США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет149
Россиян лишат желания иметь валюту73
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками93
Тяжелобольная Терехова не может говорить10
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест120
Новости партнеров
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение