МЧС перераспределит полномочия с регионами

На селекторном совещании в Национальном антикризисном центре министр высказал сразу несколько инициатив, которые должны серьезно изменить систему организации спасательных работ в регионах. Было заметно, что он специально выбрал этот формат, поскольку на видеосвязи в тот момент у него были все субъекты страны. Слова Зиничева были, в основном, обращены именно региональным властям. И не всем они понравились. Если предыдущий министр Владимир Пучков на традиционных селекторах, как правило, раздавал задачи, а не «всем сестрам по серьгам», то у Евгения Зиничева, как теперь становится ясно, иной стиль. Он не стесняется публично и резко критиковать провинившихся, так сказать, на всю страну.

Например, по словам министра, в прошлом году власти Якутии сорвали дноуглубительные работы на местных реках. В результате не удалось полностью осуществить северный завоз. Это привело к тому, что товары и топливо в регион пришлось доставлять самолетами МЧС . Спасательная операция обошлась примерно в 1,5 миллиарда рублей. Хотя работы по углублению дна рек обходились всего в 350 миллионов. Понесет ли кто-то наказание за такую арифметику, министр не уточнил, но по тону и стальным ноткам в голосе было заметно, что продолжение разговора последует.

При этом Зиничев привел и положительный пример. Как ни странно, из весьма непростого региона, из Ингушетии . Там местные власти ранее потратили 7,5 миллионов рублей для укрепления дамбы на реке Сунжа. И в этом году эти затраты оправдали себя с лихвой. Если от предыдущего разлива Сунжи пострадали более 400 человек, а ущерб составил более 100 миллионов рублей, то в этом году паводка избежать удалось, и ущерб государству нанесен не был.

И этот пример, по словам министра, как раз то, к чему надо стремиться в стратегическом плане. Предотвращать катастрофы всегда дешевле, чем их ликвидировать. И поэтому надо больше уделять внимания профилактике ЧС. Также Евгений Зиничев предложил пересмотреть соглашения между территориальными органами министерства и регионами в части передачи полномочий.

Пока во всех субъектах РФ одновременно с местными управлениями МЧС России параллельно действуют органы управления, также выполняющие сходные задачи в области защиты населения и территорий. Чтобы не было дублирования надо четче прописать передачу части полномочий в соответствующих соглашениях. А губернаторы на местах должны в полном составе возглавить местные комиссии по ЧС. Такое поручение ранее давал президент страны, но оно выполнено далеко не везде. В 47 субъектах проигнорировали слова главы государства, хотя сроки исполнения поручения истекли еще в прошлом году.

А это, как сказал Зиничев, сказывается на результативности спасательных работ, приводит к предоставлению противоречивых данных о параметрах чрезвычайных ситуаций и как следствие к несогласованности действий при реагировании на ЧС.

Он отметил, что заключенные соглашения зачастую носят формальный характер, составлены по типовому шаблону, без учета особенностей территорий.

— В ряде субъектов соглашения заключены только о взаимном сотрудничестве. Другими словами, силы и средства МЧС России и субъектов РФ, предназначенные для совместных действий без распределения полномочий, дублируют друг друга, — сказал Евгений Зиничев.

В целом же МЧС должно переориентироваться на иную стратегию. «В России отлажена система реагирования на чрезвычайные ситуации, но пришло время перейти к их предупреждению», — заявил глава МЧС.

Это обойдется стране дешевле. Министр предложил подготовить концепцию и сформулировать в России единое информационное пространство для предупреждения ЧС. Для этого необходимо развитие межрегиональных центров для информационного обмена, чтобы все министерства имели доступ к единой базе и обладали едиными цифрами. Также, по словам Зиничева, нужно переработать программу подготовки и повышения квалификации специалистов.

Кроме того, министр поставил задачу не допускать несогласованность действий при закупке дорогой спасательной техники территориальными органами МЧС и региональными властями. До озвученным ранее данным, для замены пожарной техники по всей России необходимо не менее 200 миллиардов рублей.