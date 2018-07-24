CBI: рост на британских заводах начал восстанавливаться

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Рост на британских заводах восстановился за три месяца до июля после слабого начала года, но производители снизили инвестиции перед выходом страны из состава ЕС в марте 2019 года, передает Reuters

Ежеквартальный показатель выпуска промышленной продукции Конфедерации британской промышленности (CBI) вырос до годового максимума в +27 в июле, по сравнению с +13 в апреле.

Некоторые политики Банка Англии , которые оценивают вероятность повышения процентных ставок на следующей неделе, могут рассматривать обзор CBI как еще один признак того, что экономика Великобритании восстановилась после необычайно суровой зимы.

Но в CBI также сообщили, что инвестиционные планы, особенно в отношении мер по повышению производительности, значительно ухудшились за три месяца до июля.

"Рост объемов производства — хорошая новость, и с новыми заказами, которые все еще демонстрирую здоровый рост, краткосрочные перспективы для производителей остаются достаточно яркими", — сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

"Тем не менее, производители все еще находятся в режиме ожидания, когда речь идет об их инвестиционных планах. Нехватка навыков возрастает и затрудняет бизнес для инвестиций в капитальные проекты, особенно с постоянной неопределенностью в отношении переговоров по Brexit", — подчеркнул он.

Среднемесячный показатель CBI по заводским заказам охладился до +11 в июле с +13 в июне.