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CBI: рост на британских заводах начал восстанавливаться
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CBI: рост на британских заводах начал восстанавливаться 

Вести Экономика 36 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Рост на британских заводах восстановился за три месяца до июля после слабого начала года, но производители снизили инвестиции перед выходом страны из состава ЕС в марте 2019 года, передает Reuters.
Ежеквартальный показатель выпуска промышленной продукции Конфедерации британской промышленности (CBI) вырос до годового максимума в +27 в июле, по сравнению с +13 в апреле.
Некоторые политики Банка Англии, которые оценивают вероятность повышения процентных ставок на следующей неделе, могут рассматривать обзор CBI как еще один признак того, что экономика Великобритании восстановилась после необычайно суровой зимы.
Но в CBI также сообщили, что инвестиционные планы, особенно в отношении мер по повышению производительности, значительно ухудшились за три месяца до июля.
"Рост объемов производства — хорошая новость, и с новыми заказами, которые все еще демонстрирую здоровый рост, краткосрочные перспективы для производителей остаются достаточно яркими", — сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.
"Тем не менее, производители все еще находятся в режиме ожидания, когда речь идет об их инвестиционных планах. Нехватка навыков возрастает и затрудняет бизнес для инвестиций в капитальные проекты, особенно с постоянной неопределенностью в отношении переговоров по Brexit", — подчеркнул он.
Среднемесячный показатель CBI по заводским заказам охладился до +11 в июле с +13 в июне.
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