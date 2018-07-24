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Строительство платформ для месторождения Ракушечное на Каспии начнется в этом году
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Строительство платформ для месторождения Ракушечное на Каспии начнется в этом году 

ТАСС 36 минут назад
АСТРАХАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Московская CNGS Engineering выиграла тендер компании «Лукойл» на строительство двух платформ для обустройства нового месторождения на Каспии Ракушечное. Строительство объектов начнется в этом году, сообщил во вторник ТАСС гендиректор CNGS Engineering Сергей Алексеев.
Глава «Лукойла» Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 18 июля рассказал о планах по освоению новых месторождений и использованию новых технологий. В частности Алекперов отметил, что принято инвестиционное решение о новом месторождении — Ракушечное на Каспии. По информации компании, начать промышленную добычу нефти на нем планируется в 2023 году, ожидаемая добыча — 1,2 млн тонн в год.
"Мы построим для компании «Лукойл» две платформы для Ракушечного. Работы будут вестись в Астрахани, у нас там есть филиал. Строительство начнем в этом году, завершить работы рассчитываем в 2022 году. Объекты большие, серьезные, но мы уже строили подобные платформы, поэтому опыт есть", — сказал Алексеев.
Как уточнили ТАСС в компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» (100% дочернее предприятие ПАО «Лукойл»), на первом этапе планируется строительство основных объектов — ледостойкой стационарной платформы и жилого модуля, которые будут соединены переходной галереей. «В текущем квартале должны быть начаты работы. Помимо перечисленных объектов, также для Ракушечного будут построены подводные межпромысловые трубопроводы и кабельные линии для соединения со второй платформой месторождения имени Владимира Филановского», — заметили в компании.
Уточнить сумму контракта на строительство платформ в «Лукойл-Нижневолжскнефть» и CNGS Engineering ТАСС отказались, сославшись на коммерческую тайну.
О месторождениях на Каспии
"Лукойл" открыл на Каспии (самостоятельно и в рамках совместных проектов) девять крупных многопластовых месторождений (месторождения имени Владимира Филановского, имени Корчагина, месторождение Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, Западно-Ракушечное, месторождение 170 километров, Центральное и Рыбачье). В прошлом году «Лукойл» на своих месторождениях на Каспии (с месторождений имени Филановского и Корчагина) добыл 5,5 млн тонн нефти.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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