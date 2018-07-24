Строительство платформ для месторождения Ракушечное на Каспии начнется в этом году

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 18 июля рассказал о планах по освоению новых месторождений и использованию новых технологий. В частности Алекперов отметил, что принято инвестиционное решение о новом месторождении — Ракушечное на Каспии. По информации компании, начать промышленную добычу нефти на нем планируется в 2023 году, ожидаемая добыча — 1,2 млн тонн в год.

"Мы построим для компании «Лукойл» две платформы для Ракушечного. Работы будут вестись в Астрахани, у нас там есть филиал. Строительство начнем в этом году, завершить работы рассчитываем в 2022 году. Объекты большие, серьезные, но мы уже строили подобные платформы, поэтому опыт есть", — сказал Алексеев.

Как уточнили ТАСС в компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» (100% дочернее предприятие ПАО «Лукойл»), на первом этапе планируется строительство основных объектов — ледостойкой стационарной платформы и жилого модуля, которые будут соединены переходной галереей. «В текущем квартале должны быть начаты работы. Помимо перечисленных объектов, также для Ракушечного будут построены подводные межпромысловые трубопроводы и кабельные линии для соединения со второй платформой месторождения имени Владимира Филановского», — заметили в компании.

Уточнить сумму контракта на строительство платформ в «Лукойл-Нижневолжскнефть» и CNGS Engineering ТАСС отказались, сославшись на коммерческую тайну.

О месторождениях на Каспии

"Лукойл" открыл на Каспии (самостоятельно и в рамках совместных проектов) девять крупных многопластовых месторождений (месторождения имени Владимира Филановского, имени Корчагина, месторождение Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, Западно-Ракушечное, месторождение 170 километров, Центральное и Рыбачье). В прошлом году «Лукойл» на своих месторождениях на Каспии (с месторождений имени Филановского и Корчагина) добыл 5,5 млн тонн нефти.