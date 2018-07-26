В Ломоносовском районе состоялась встреча префекта ЮЗАО Олега Волкова с жителями

Накануне встречи, по традиции, был проведен открытый опрос, в ходе которого, жители района наиболее актуальными для себя назвали вопросы, касающиеся благоустройства территории, работы учреждений социальной защиты и образования. Большой интерес у участников опроса вызвали также организация досуга детей и подростков в летний период, состояние экологии и транспортной инфраструктуры.

Обсуждение именно этих тем легло в основу диалога жителей Ломоносовского района с руководством округа. Однако в ходе встречи круг затронутых ее участниками вопросов, как это нередко бывает, оказался заметно шире. Тем не менее тема благоустройства оказалась самой популярной. Жители Ломоносовского района интересовались сроками проведения ремонта дорожного покрытия, обустройства детских площадок и популярных зон отдыха, высадки деревьев и кустарников, установки уличного освещения. Участники встречи также задали немало вопросов, касающихся реализации программы реновации и проведения капремонта многоквартирных домов и социальных объектов, расположенных на территории района.

В ходе встречи на все заданные вопросы были даны ответы, по ряду высказанных жителями предложений были даны поручения руководству управы Ломоносовского района и префектуры.