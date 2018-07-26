Ещё
В Ломоносовском районе состоялась встреча префекта ЮЗАО Олега Волкова с жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ломоносовском районе состоялась встреча префекта ЮЗАО Олега Волкова с жителями 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 2 часа назад
Фото: Ваши соседи
Накануне встречи, по традиции, был проведен открытый опрос, в ходе которого, жители района наиболее актуальными для себя назвали вопросы, касающиеся благоустройства территории, работы учреждений социальной защиты и образования. Большой интерес у участников опроса вызвали также организация досуга детей и подростков в летний период, состояние экологии и транспортной инфраструктуры.
Обсуждение именно этих тем легло в основу диалога жителей Ломоносовского района с руководством округа. Однако в ходе встречи круг затронутых ее участниками вопросов, как это нередко бывает, оказался заметно шире. Тем не менее тема благоустройства оказалась самой популярной. Жители Ломоносовского района интересовались сроками проведения ремонта дорожного покрытия, обустройства детских площадок и популярных зон отдыха, высадки деревьев и кустарников, установки уличного освещения. Участники встречи также задали немало вопросов, касающихся реализации программы реновации и проведения капремонта многоквартирных домов и социальных объектов, расположенных на территории района.
В ходе встречи на все заданные вопросы были даны ответы, по ряду высказанных жителями предложений были даны поручения руководству управы Ломоносовского района и префектуры.
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы: последние новости
Жители запада Москвы встретились с префектом округа Алексеем Александровым Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями округа Префект ЦАО Владимир Говердовский провел встречу с жителями Басманного района
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской192
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер37
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие40
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР143
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение