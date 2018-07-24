Бастрыкин уволил следователя из-за волокиты в деле «гагаринского педофила»

Глава СК России Александр Бастрыкин уволил московского следователя, который допустил волокиту с рассмотрением заявления родителей о преступлении против половой неприкосновенности их малолетней дочери.

«Александр Бастрыкин по результатам проведенной служебной проверки принял решение уволить следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве », — сообщила представитель СК Светлана Петренко

По ее словам, причиной увольнения стало то, что следователь «должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка» и не принял мер к задержанию подозреваемого.

Также в пресс-службе СК сказали, что было решено уволить и главу Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве, «не обеспечившего должного контроля за исполнением подчиненным своих обязанностей».

Бастрыкин потребовал от руководства московского главка СК регулярно информировать его о ходе расследования уголовного дела.

«Что касается теперь уже бывших сотрудников столичного главка, проверка в отношении них продолжается. По указанию председателя СК России помимо соответствия должностным обязанностям их действия (или бездействие) будут проверены на соответствие нормам действующего законодательства в рамках доследственной проверки», — добавила Петренко.

Бастрыкин в субботу потребовал от и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Москве доложить причины волокиты при рассмотрении заявления, а также отсутствия процессуального решения по факту противоправных действий в отношении ребенка. Глава СК также велел незамедлительно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства происшествия. Дело взято на контроль в центральном аппарате СК.

Заявление Бастрыкина появилось после того, как в СМИ появилось заявление москвички, которая рассказала о преступлении против ее 10-летней дочери, а также о том, что следователь СК не нашел повода для проведения проверки.