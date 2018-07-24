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Союзное государство заинтересовано в участии в программах развития Арктики
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Союзное государство заинтересовано в участии в программах развития Арктики 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 24 июл — РИА Новости. Союзное государство заинтересовано в участии в различных программах по развитию Арктики, использования космического пространства, ядерных технологий, дистанционного зондирования Земли, сообщил журналистам госсекретарь СГ Григорий Рапота после заседания круглого стола «МАГУ — научно-технологических хаб региона».
Заседание состоялось в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня». Цель пресс-тура — знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики. Рапота совершает рабочую поездку в регион.
"Любая хозяйственная деятельность носит международный характер. Не хотелось бы, чтобы Союзное государство и Белоруссия оставались в стороне от этих процессов, возможность для технологического участия есть. У нас есть ряд программ Союзного государства, особенно связанных с использованием космического пространства, для дистанционного зондирования Земли, ядерные технологии — все это может иметь и наверняка имеет к Арктике непосредственное отношение", — сказал Рапота и добавил, что белорусские ученые прямо или косвенно участвуют в арктических программах.
Прежде всего, по мнению госсекретаря, необходимо давать больше информации об арктическом регионе для потенциальных белорусских партнеров. «Мы должны приоткрыть регион, показать, что здесь происходит. Это будет стимулировать дальнейший интерес белорусских производителей и ученых к этому региону», — добавил Рапота.
В ходе заседания круглого стола он пригласил ученых мурманского ВУЗа ознакомиться с программами Союзного государства и участвовать в тех, которые могут объединить усилия ученых РФ и Белоруссии. По словам ректора МАГУ (Мурманский арктический государственный университет) Андрея Сергеева, вуз уже работает с Белорусским национальным техническим университетом.
"Это самый крупный вуз Белоруссии, нам с ними удобно работать, в первую очередь в рамках горно-добывающего и горно-перерабатывающего комплекса, энергетики — это наши кампусы в Апатитах и Кировске. Мы пригласили белорусских коллег из академии наук, вузувского пространства на крупную международную конференцию в сентябре «Арктические берега: путь устойчивого развития» естественно-научного профиля", — сказал Сергеев журналистам.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом высшего государственного совета и совета министров.
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