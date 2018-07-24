Представители Депардье назвали новость о его долгах в РФ пиар-акцией

Долг был всего 1113 рублей, но шум поднялся основательный. 13 июня на сайте службы приставов в Мордовии появилось объявление о том, что Депардье ищут приставы. Но финансистов актера известить об этом не торопились. Пока весточка дошла до Франции , «дело Депардье» в Саранске уже прекратили, потому что не нашли имущества, на которое «может быть обращено взыскание».

— Это вызвало удивление, — сообщил «Собеседнику» представитель Жерара Депардье в Париже. — Во-первых, у нас есть все современные средства связи и инструменты взаимодействия с налоговыми органами . Далее, на наш вопрос о том, как и из чего возникла задолженность, в ведомстве ответить не смогли. А вскоре нам сообщили, что «произошла техническая ошибка». Все это выглядит как пиар-акция, чтобы вызвать резонанс. Если бы долг действительно был, его бы просто списали со счета.

Недвижимости в Мордовии у француза нет: ни квартиры, ни дома в Саранске кинозвезде, как нам сказал его агент, так и не дали. У Депардье там только прописка в квартире его русского приятеля, зато в Грозном у него действительно есть пятикомнатная квартира — подарок Кадырова.

— Нет, квартира в Чечне не продана, — заверила нас французская сторона. Хотя пару лет назад сообщалось, что Депардье «продал все квартиры в России» и уехал навсегда. «Мое пребывание в России еще раз убедило меня в том, что я француз. Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае», — комментировал французскому телевидению отъезд легкий на экспрессию Депардье.

Депардье и сейчас гражданин РФ (с 2013 года), но живет он в Бельгии в собственном замке и летает по миру на своем самолете, лично закупая продукты для своих парижских ресторанов. Еще у него есть куриная ферма, оливковые рощи и виноградники с винодельнями на юге Франции. А также он вложился в авиакомпанию и торговлю недвижимостью.

Жерар Депардье — крупный бизнесмен с крепкой хваткой. Но во Франции слишком большие налоги. В России — поменьше. Поэтому он и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Саранске, открыл там киноцентр и стал выпускать крепленое вино. В Костроме его предприятие делает морсы, на Кавказе — минералку, в Подмосковье — творог, десерты… В общем, в России у него целая продуктовая империя.

— Сколько бы ни было у господина Депардье паспортов, он будет признан российским налоговым резидентом, если будет жить большую часть года (от 183 дней) в России, — пояснила «Собеседнику» руководитель налоговой практики юридической фирмы «Клифф» Наталья Кордюкова. — Тогда он будет платить налог на любой свой доход, полученный в любой точке мира, в России. Если же гражданин России, каковым является Депардье, живет постоянно в другой стране, то налоги с доходов от ИП в России он будет платить все равно у нас. Остальное — на усмотрение страны физического проживания.

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