Россельхознадзор снял ограничения на ввоз свинины из Венгрии

Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что 24 июля 2018 года разрешен ввоз в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

7 мая Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки в Россию свиней и свиноводческой продукции из Венгрии в связи с ухудшением в стране эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС).