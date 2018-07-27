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Россельхознадзор снял ограничения на ввоз свинины из Венгрии
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Россельхознадзор снял ограничения на ввоз свинины из Венгрии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что 24 июля 2018 года разрешен ввоз в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
7 мая Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки в Россию свиней и свиноводческой продукции из Венгрии в связи с ухудшением в стране эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС).
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