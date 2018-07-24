Россельхознадзор пресек попытку ввоза 42,7 тонн австрийского жира 

Россельхознадзор совместно с центральным таможенным управлением ФТС России выявили незаконную выгрузку замороженного свиного жира общим весом 42,7 тонны. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Незаконная продукция находилась в двух авторефрижераторах морозильных камер ООО «Техпром» по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 1, — говорится в сообщении ведомства.
Согласно австрийским ветеринарным сопроводительным документам жир должен был следовать в Бишкек через Беларусь, Российскую Федерацию и Республику Казахстан.
Выявленная продукция изъята и будет уничтожена, в соответствии с действующим законодательством РФ.