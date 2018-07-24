Россельхознадзор пресек попытку ввоза 42,7 тонн австрийского жира

Незаконная продукция находилась в двух авторефрижераторах морозильных камер ООО «Техпром» по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 1, — говорится в сообщении ведомства.

Выявленная продукция изъята и будет уничтожена, в соответствии с действующим законодательством РФ.