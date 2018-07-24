Почти 43 тонны свиного жира из Австрии уничтожат в Подмосковье по требованию Россельхознадзора 

В Московской области пресечена попытка транзита более 42 тонн свиного жира из Австрии, запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Центральным таможенным управлением ФТС России, при участии специалистов управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, в ходе проверочного мероприятия по реализации указа президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности Российской Федерации» выявлена незаконная выгрузка транзитного жира свиного замороженного (происхождением Австрийская Республика) общим весом 42,7 тонн из двух авторефрижераторов в морозильные камеры ООО «Техпром» по адресу: Московская область, Красногорск, Ильинский тупик, д. 1», — говорится в сообщении.
Как уточняется, по австрийским ветеринарным сопроводительным документам «жир свиной замороженный» должен был следовать в Бишкек Республики Киргизия транзитом через Республику Беларусь, Российскую Федерацию и Республику Казахстан.
«В соответствии с действующим законодательством РФ, выявленная продукция животного происхождения изъята и будет уничтожена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.