Самолет МЧС доставил в Сирию более 30 тонн гумпомощи

"Самолет Ил-76 МЧС России с подмосковного аэродрома Раменское доставил на аэродром Хмеймим 34 тонны гуманитарной помощи жителям Сирийской Арабской Республики. Россия направила в Сирию продукты питания (рисовая крупа, пшеничная мука, мясные консервы), медицинские препараты (медицинские перевязочные и дезинфицирующие средства)", — пояснили агентству в пресс-службе МЧС РФ.

Гуманитарная помощь будет передана нуждающимся жителям страны, в том числе в труднодоступных районах, а также беженцам, возвращающимся в освобожденные населенные пункты. Содействие в доставке грузов окажут российский Центр примирения враждующих сторон и представители сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Кроме того, на самолете в Сирию прибыла группа российских экспертов центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер» для обсуждения с представителями сирийских властей реализации проектов гуманитарного разминирования в рамках ООН

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