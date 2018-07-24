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Самолет МЧС доставил в Сирию более 30 тонн гумпомощи
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Самолет МЧС доставил в Сирию более 30 тонн гумпомощи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 30 тонн гуманитарной помощи, в числе которой продукты питания и медицинские препараты, доставил в Сирию самолет Ил-76 МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет Ил-76 МЧС России с подмосковного аэродрома Раменское доставил на аэродром Хмеймим 34 тонны гуманитарной помощи жителям Сирийской Арабской Республики. Россия направила в Сирию продукты питания (рисовая крупа, пшеничная мука, мясные консервы), медицинские препараты (медицинские перевязочные и дезинфицирующие средства)", — пояснили агентству в пресс-службе МЧС РФ.
Гуманитарная помощь будет передана нуждающимся жителям страны, в том числе в труднодоступных районах, а также беженцам, возвращающимся в освобожденные населенные пункты. Содействие в доставке грузов окажут российский Центр примирения враждующих сторон и представители сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Кроме того, на самолете в Сирию прибыла группа российских экспертов центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер» для обсуждения с представителями сирийских властей реализации проектов гуманитарного разминирования в рамках ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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