Зверски убитого Юрия Яшина хоронили в закрытом гробу: в Уфе простились с топ-менеджером УМПО

Простившиеся потихоньку собирались возле стадиона, позже набралась огромная толпа

Сегодня, 24 июля в Уфе на Южном кладбище похоронили заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Прощание состоялось в спортивном комплексе имени Гастелло. Проститься с топ-менеджером пришли около 200-от человек: коллеги, друзья, и родственники проводили погибшего в последний путь.

Тело Юрия привезли на самой обычной ритуальной Газели, без изысков, фанфар и пламенных речей. Желающие проститься с руководителем, могли возложить рядом с гробом цветы, в знак памяти и уважения. Близкие поддерживали безутешную супругу погибшего, теперь уже вдову, и двух ее дочерей. Само собой, это тяжелый удар для любой семьи.

Гроб с телом был закрыт, до конца процессии его так и не открыли, вероятно, это связано с тем, что Юрий получил тяжелые травмы, и родственники предпочли, чтоб топ-менеджер остался в памяти коллег и близких таким, каким они его знали при жизни.

Юрия Яшина похитили с подземной парковки возле собственного дома, оглушив ударом тупого тяжелого предмета, предположительно арматуры, после чего погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже тело топ-менеджера нашли под Сафроновским мостом — его задушили, предположительно пластиковым хомутом-стяжкой.

Предполагаемых убийц Юрия задержали сегодня же, не успели еще даже похоронить погибшего. Поймать душегубов удалось силами сотрудников Уголовного розыска МВД республике, следователей и сотрудников ФСБ РФ по РБ.

— Восемь человек задержали сегодня, 24 июля, ночью. Все они жители Уфы в возрасте от 20 до 50 лет, — рассказал источник Ufa1.

Благодаря оперативной совместной работе силовиков, удалось быстро вычислить и задержать машины, на которых передвигались убийцы. Сейчас они под стражей, один из задержанных уже дал признательные показания. Надо полагать, скоро станут известны мотивы душегубов, связаны они с профессиональной деятельностью убитого или во всем виновата банальная жажда наживы.