Платить за школьные автобусы будут муниципалитеты

Обязанность оплачивать перевозку детей на школьных автобусах будет возложена на муниципалитет, где дети живут, но не могут учиться по объективным причинам. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Указанные поправки в закон об образовании были разработаны Правительством во исполнение постановления Конституционного суда.

В 2017 году власти городского округа города Сибай Республики Башкортостан оспорили в судебном порядке норму закона, которая возлагает обязанность финансировать перевозку школьников между поселениями на муниципалитет, где находится школа. Данный законопроект обязывает финансировать указанные перевозки муниципалитеты, «на территории которых существенно затруднена или не может быть обеспечена территориальная доступность образовательных организаций».