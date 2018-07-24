Ещё
Платить за школьные автобусы будут муниципалитеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Платить за школьные автобусы будут муниципалитеты 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Обязанность оплачивать перевозку детей на школьных автобусах будет возложена на муниципалитет, где дети живут, но не могут учиться по объективным причинам. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
Указанные поправки в закон об образовании были разработаны Правительством во исполнение постановления Конституционного суда.
В 2017 году власти городского округа города Сибай Республики Башкортостан оспорили в судебном порядке норму закона, которая возлагает обязанность финансировать перевозку школьников между поселениями на муниципалитет, где находится школа. Данный законопроект обязывает финансировать указанные перевозки муниципалитеты, «на территории которых существенно затруднена или не может быть обеспечена территориальная доступность образовательных организаций».
«Этот законопроект необходим, так как во многих населённых пунктах в настоящее время закрываются школы», — подчеркнул заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
Парламентская газета: последние новости
«Единая Россия» предложит кандидатуру Ямпольской на должность председателя комитета по культуре Рогозин проведет встречу с руководством ЦНИИмаш Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет151
Россиян лишат желания иметь валюту73
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками92
Тяжелобольная Терехова не может говорить10
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест120
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение