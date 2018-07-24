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Представитель омбудсмена по правам человека проведет прием в Ликино‑Дулеве 13 августа
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Представитель омбудсмена по правам человека проведет прием в Ликино‑Дулеве 13 августа 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Представитель уполномоченного по правам человека по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славик Бабаянц приглашает 13 августа на выездной прием граждан, проживающих в городе Дрезна и соседних населенных пунктах, сообщается на сайте муниципалитета.
«Жителей, проживающих в городе Дрезна и близлежащих населенных пунктах, приглашают 13 августа на выездной прием представителя уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славика Бабаянца. Обращайтесь в указанный день по адресу: город Дрезна, улица Революции, дом №11, кабинет №5. Часы приема — с 10:30 до 13:00», — говорится в сообщении.
Предварительная запись на прием не требуется. Более подробную информацию можно получить по телефону: 418-21-28.
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