Представитель омбудсмена по правам человека проведет прием в Ликино‑Дулеве 13 августа

Представитель уполномоченного по правам человека по городским округам Орехово-Зуево Ликино-Дулево Славик Бабаянц приглашает 13 августа на выездной прием граждан, проживающих в городе Дрезна и соседних населенных пунктах, сообщается на сайте муниципалитета.

«Жителей, проживающих в городе Дрезна и близлежащих населенных пунктах, приглашают 13 августа на выездной прием представителя уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славика Бабаянца. Обращайтесь в указанный день по адресу: город Дрезна, улица Революции, дом №11, кабинет №5. Часы приема — с 10:30 до 13:00», — говорится в сообщении.

Предварительная запись на прием не требуется. Более подробную информацию можно получить по телефону: 418-21-28.