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В Крыму предложили варианты объезда пробки в Феодосии
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В Крыму предложили варианты объезда пробки в Феодосии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Власти полуострова наконец озаботились многочасовыми пробками в городе Саки и на федеральной трассе в Феодосии, в которых в выходные дни вынуждены стоять автомобилисты.
В Саках для устранения транспортного затора решено переключить светофоры в режим «зеленой волны». Как сообщил Госкомитет дорожного хозяйства РК, оптимизация схемы работы светофоров началась 13 июля и должна была завершиться 30-го, однако дорожники выполнили настройку оборудования на неделю ранее запланированного срока.
В результате у автомобилей, движущихся по трассе Симферополь — Евпатория, фаза движения будет продлена, а на перпендикулярных улицах в городе Саки — укорочена. Режим «зеленой волны» здесь будет действовать до конца курортного сезона. Специалисты ГУП РК «Крымавтодор» считают, что это позволит минимизировать транспортные заторы.
Куда более сложная ситуация на участке федеральной трассы, проходящей через Феодосию. В минувшие выходные автомобилисты зависали в пробке на этом участке до трех часов. Самые нетерпеливые пытались объехать затор по пыльной обочине, лишь усугубляя обстановку.
На вчерашнем заседании Совмина РК глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от Минтранса РК и УГИБДД в течение недели разработать план ликвидации этого затора, включающий настройку светофоров, запрет «левых» поворотов" на некоторых перекрестках и использование альтернативных маршрутов. В результате с 1 августа 2018 года будет изменена схема движения на участке дороги Батальное — Феодосия — Первомайское: объезд пробки будет возможен по маршруту Владиславовка — Каменское — Семисотка.
Также вводится ограничение движения грузовых машин по участку Батальное — Первомайское с 10 до 22 часов.
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