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В Феодосии рассказали, как борются с пробками
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В Феодосии рассказали, как борются с пробками 

РИА Новости Крым 39 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Для борьбы с постоянными пробками под Феодосией и в самом городе власти планируют использовать эвакуаторы, а также направлять транспорт через объездные пути. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил глава администрации города Сергей Фомич.
По словам руководителя курорта, на данный момент рассматривается возможность работы эвакуаторов на территории городского округа. Кроме того, было принято решение частично изменить направление транспортного потока на въезде в город со стороны улицы Федько, и поднят вопрос перенаправления грузового транспорта вокруг Феодосии.
Глава администрации также прокомментировал большой затор на трассе Керчь-Симферополь в районе села Береговое. По его словам, установка светофоров благоприятно повлияла на организацию движения на проблемном участке, однако необходимы дополнительные меры для устранения заторов.
"Я бы не стал категорично заявлять, что светофоры себя не оправдали. С открытием Крымского моста многократно увеличилась загруженность (городских дорог — ред.) и светофоры свою роль выполняют. Сейчас они работают в состоянии «зеленой волны» и движение улучшили. Но увеличение транспортного потока не позволяет избавиться от пробок. По официальной информации, предоставленной министерством транспорта РК, транспорт перед поселком Приморским теперь уходит направо и возвращается через Старый Крым", — отметил мэр Феодосии.
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