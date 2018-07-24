В Феодосии рассказали, как борются с пробками

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости Крым . Для борьбы с постоянными пробками под Феодосией и в самом городе власти планируют использовать эвакуаторы, а также направлять транспорт через объездные пути. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил глава администрации города Сергей Фомич.

По словам руководителя курорта, на данный момент рассматривается возможность работы эвакуаторов на территории городского округа. Кроме того, было принято решение частично изменить направление транспортного потока на въезде в город со стороны улицы Федько, и поднят вопрос перенаправления грузового транспорта вокруг Феодосии.

Глава администрации также прокомментировал большой затор на трассе Керчь-Симферополь в районе села Береговое. По его словам, установка светофоров благоприятно повлияла на организацию движения на проблемном участке, однако необходимы дополнительные меры для устранения заторов.