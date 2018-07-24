Власти Москвы поддержат показ спектакля «Красно Солнышко» в Севастополе

"Ключевым театральным учреждением Севастополя является театр Луначарского, где пройдет главный вечер проекта, поэтому мы, правительство Москвы, приняли решение поддержать не только словом, и методически, и организационно, но финансово. Более 8 миллионов рублей правительство Москвы выделяет на реализацию этого проекта", — сказал Филиппов.

По его словам, это вклад в город, который является одним из символов русской культуры, понятие которой не ограничено административными границами и объединяющее 300 миллионов человек по всему миру.

В свою очередь народная артистка Илзе Лиепа подчеркнула, что после Севастополя спектакль покажут в лагере «Артек». Она заметила, что в этом году тема князя Владимира выбрана неслучайно.

"Это наша убежденность, что наша молодежь должна расти на примерах подражания из нашей истории", — добавила артистка.