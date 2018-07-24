Шувалов: ВЭБ учится сотрудничать с банками, а не конкурировать

"Новая бизнес-модель, которая сейчас формируется, она заставляет нас или побуждает нас сконцентрироваться на партнерстве в работе с коммерческими банками. Не конкурировать с ними за то, какой банк предоставит кредитный ресурс, а научиться работать так, чтобы мы создавали определенный комфорт для коммерческих банков входить вместе с нами в синдикаты либо использовать фабрику проектного финансирования", — сказал Шувалов.