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Риск на воде. Где в жару купаются майкопчане?
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Риск на воде. Где в жару купаются майкопчане? 

АиФ Адыгея 39 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Пережить июльскую жару в Майкопе непросто. Поэтому особой популярностью пользуется городской открытый бассейн. Однако не у всех. Мы решили выяснить, где предпочитают купаться горожане в жару.
Лишь бы в воду
Как ни парадоксально, из 436 опрошенных, 136 человек предпочитают плескаться дома в ванне, 109 — на диком пляже р. Курджипс, 49 опрошенных — в р. Белой и лишь 45 человек — в городском бассейне. 6,19% уезжают в жару подальше от города. По их мнению, в черте города купаться вообще не стоит — одна зараза. Напротив, 5,5% респондентов ничто не остановит — в жару они готовы купаться везде, где есть вода.
А вот в республиканском управлении МЧС настоятельно рекомендуют не купаться где попало.
С конца весны и до сегодняшнего дня в Адыгее зафиксировано 10 несчастных случаев на воде. Среди пострадавших две женщины, остальные — мужчины. Конечно, это ниже цифры прошлого года. Тогда было 12 пострадавших, из них двое детей.
Причины трагедий
— Однако из года в год не меняются только причины этих трагедий. Первая и главная из них — купание в не оборудованных для этого, а также труднодоступных местах. Вторая — купание в состоянии алкогольного опьянения, — уточнил начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по РА Мурат Хутыз.
По его словам, многие купающиеся рискуют, не учитывая несколько опасных факторов. Во-первых, вода в горных реках очень холодная. Резкий перепад температуры приводит к судорогам и спазмам, человек становится беспомощным и иногда даже не успевает позвать на помощь. Во-вторых, после обильных осадков реки несут корни, поваленные деревья и даже валуны. Так что купальщики могут напороться и получить серьёзные травмы.
Поэтому городской бассейн Майкопа остаётся единственным в республике оборудованным для купания местом.
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