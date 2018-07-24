Риск на воде. Где в жару купаются майкопчане?

Пережить июльскую жару в Майкопе непросто. Поэтому особой популярностью пользуется городской открытый бассейн. Однако не у всех. Мы решили выяснить, где предпочитают купаться горожане в жару.

Лишь бы в воду

Как ни парадоксально, из 436 опрошенных, 136 человек предпочитают плескаться дома в ванне, 109 — на диком пляже р. Курджипс, 49 опрошенных — в р. Белой и лишь 45 человек — в городском бассейне. 6,19% уезжают в жару подальше от города. По их мнению, в черте города купаться вообще не стоит — одна зараза. Напротив, 5,5% респондентов ничто не остановит — в жару они готовы купаться везде, где есть вода.

А вот в республиканском управлении МЧС настоятельно рекомендуют не купаться где попало.

С конца весны и до сегодняшнего дня в Адыгее зафиксировано 10 несчастных случаев на воде. Среди пострадавших две женщины, остальные — мужчины. Конечно, это ниже цифры прошлого года. Тогда было 12 пострадавших, из них двое детей.

Причины трагедий

— Однако из года в год не меняются только причины этих трагедий. Первая и главная из них — купание в не оборудованных для этого, а также труднодоступных местах. Вторая — купание в состоянии алкогольного опьянения, — уточнил начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по РА Мурат Хутыз.

По его словам, многие купающиеся рискуют, не учитывая несколько опасных факторов. Во-первых, вода в горных реках очень холодная. Резкий перепад температуры приводит к судорогам и спазмам, человек становится беспомощным и иногда даже не успевает позвать на помощь. Во-вторых, после обильных осадков реки несут корни, поваленные деревья и даже валуны. Так что купальщики могут напороться и получить серьёзные травмы.

Поэтому городской бассейн Майкопа остаётся единственным в республике оборудованным для купания местом.