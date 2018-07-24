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Чиновники из минтранса Ставрополья умолчали о своих доходах
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Чиновники из минтранса Ставрополья умолчали о своих доходах 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Должностные лица министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья скрыли свои доходы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
Чиновники предоставили недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, они умолчали о доходах членов своих семей. Прокуратура обнаружила нарушения закона о противодействии коррупции и внесла представление министру дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Министр рассмотрел представление и привлёк четверых подчинённых к дисциплинарной ответственности.
Напомним, прокуратура также проверила, как соблюдают антикоррупционный закон в Пятигорске. Оказалось, что свои доходы и автомобили скрывали несколько директоров местных МУПов.
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