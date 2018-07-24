Чиновники из минтранса Ставрополья умолчали о своих доходах

Должностные лица министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья скрыли свои доходы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры

Чиновники предоставили недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, они умолчали о доходах членов своих семей. Прокуратура обнаружила нарушения закона о противодействии коррупции и внесла представление министру дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Министр рассмотрел представление и привлёк четверых подчинённых к дисциплинарной ответственности.