Ещё
Большинство услуг в МФЦ Тимирязевского района теперь можно получить по одному заявлению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство услуг в МФЦ Тимирязевского района теперь можно получить по одному заявлению 

Управа района Тимирязевский города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В центре «Мои документы» на Тимирязевской стало возможно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг.
По словам представителя пресс-службы МФЦ, теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно составлять отдельные запросы.
— Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров. Это никак не влияет на качество предоставления услуг, однако существенно экономит время горожан, — поделился представитель пресс-службы.
Срок предоставления услуг при этом увеличивается всего на один день.
Напомним, что районный центр госуслуг расположен по адресу Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В приемной комиссии Тимирязевской академии установлен рекорд В центре госуслуг на Тимирязевской расширился перечень сервисов Пурпурные ивы высадили на территории Тимирязевской академии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет148
Россиян лишат желания иметь валюту69
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками95
Тяжелобольная Терехова не может говорить11
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест118
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение