Большинство услуг в МФЦ Тимирязевского района теперь можно получить по одному заявлению

В центре «Мои документы» на Тимирязевской стало возможно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг.

По словам представителя пресс-службы МФЦ, теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно составлять отдельные запросы.

— Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров. Это никак не влияет на качество предоставления услуг, однако существенно экономит время горожан, — поделился представитель пресс-службы.

Срок предоставления услуг при этом увеличивается всего на один день.

Напомним, что районный центр госуслуг расположен по адресу Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00. (мю)