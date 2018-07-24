Ещё
Четверг этой недели объявлен нерабочим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четверг этой недели объявлен нерабочим 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Четверг этой недели объявлен нерабочимВ связи с национальным праздником — Днем Конституции Дагестана, 26 июля в рабочем календаре жителей республики числится выходным днем.
Согласно указу Госсовета Республики Дагестан от 18 июля 1995 года, четверг текущей недели официально обозначен нерабочим.
В республике в связи с праздником каждый год проводят развлекательные мероприятия. Например, в прошлом году в махачкалинском Театре поэзии прошли стихотворные чтения, а в министерстве туризма и народных промыслов был проведен конкурс по ювелирному ремеслу.
В этом году, на площади Дома дружбы пройдет флешмоб «День национального костюма», посвященный традиционным нарядам представителей различных национальностей Дагестана. В конкурсе может участвовать любой желающий.
Mirmol.ru: последние новости
Единение культур Считанные дни: Форум «Кавказ: Наследие» стартует через три дня (видео) Около 300 махачкалинцев попали в РЦИБ с острой кишечной инфекцией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам323
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть68
Тяжелобольная Терехова не может говорить19
Путин дал добро на новый мегамост636
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение