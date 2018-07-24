Четверг этой недели объявлен нерабочим

Четверг этой недели объявлен нерабочимВ связи с национальным праздником — Днем Конституции Дагестана , 26 июля в рабочем календаре жителей республики числится выходным днем.

Согласно указу Госсовета Республики Дагестан от 18 июля 1995 года, четверг текущей недели официально обозначен нерабочим.

В республике в связи с праздником каждый год проводят развлекательные мероприятия. Например, в прошлом году в махачкалинском Театре поэзии прошли стихотворные чтения, а в министерстве туризма и народных промыслов был проведен конкурс по ювелирному ремеслу.

В этом году, на площади Дома дружбы пройдет флешмоб «День национального костюма», посвященный традиционным нарядам представителей различных национальностей Дагестана. В конкурсе может участвовать любой желающий.