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Тамара Москвина проведет мастер-класс на курорте «Игора»
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Тамара Москвина проведет мастер-класс на курорте «Игора» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Заслуженный тренер по фигурному катанию на коньках, семикратная чемпионка СССР Тамара Москвина проведет мастер-класс в Ледовом дворце всесезонного курорта «Игора». Легенда советского и российского спорта не первый год собирает всех поклонников фигурного катания.
Программа мастер-класса по традиции будет включать тренировочные выступления фигуристов и общение с гостями. Каждый посетитель получит возможность выйти на лед вместе с семикратной чемпионкой и ее воспитанниками, а также задать вопросы профессионалам.
Мастер-класс пройдет 28 июля, начало — в 14:30. Вход на мероприятие свободный.
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