БРИКС даст справедливый ответ торговым войнам США

Одной из центральных тем открывающегося через сутки в Йоханнесбурге саммита БРИКС станет выработка механизмов совместного реагирования на развернутую США глобальную торговую войну, поставившую под угрозу краха всю систему глобальных экономических отношений.

Индия и Три крупнейших участника объединения — Китай Россия — в ответ на таможенную политику США совсем недавно уже ввели повышенные пошлины на американские товары. Каждая из сторон привезет на саммит свой пакет предложений о том, как парировать выпады Соединенных Штатов. Помощник главы китайского МИД Чжан Цзюнь на брифинге, посвященном участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС, отметил, что «страны укрепят координацию в макрополитике для реагирования на вызовы, которые в настоящее время несут односторонние действия и протекционизм, а также для реагирования на риски, которые стали следствием изменения политики некоторых развитых стран Запада».

Вместе с тем, уже сейчас понятно, что по итогам саммита ни в коем случае не родится какой-то антиамериканский торговый блок — уж слишком это не укладывается во внешнеполитические стратегии стран БРИКС. Так, те же Китай, Индия и Россия на недавнем саммите ШОС Циндао подтвердили приверженность внеблоковости и построению мультиполярной системы международных отношений. Поэтому, отвечая на торговую агрессию США, страны БРИКС будут действовать по принципу «не против, но во имя». Они не пойдут на создание антиамериканского союза, а постараются найти пути построения системы глобального экономического сотрудничества, которая будет наименее уязвима перед выпадами США, если хотите — очертить систему «американозамещения».

Для создания такой системы будет необходимо укрепить международную координацию в ВЭД, усилить торговое и инвестиционное сотрудничество. Богатым опытом в этом направлении может поделиться Китай, который уже снискал себе лавры «большого собирателя» мира, скатывающегося в деглобализацию и протекционизм. Именно Китай с начала нынешнего десятилетия находится в центре глобальных интеграционных процессов. В 2010 году Китай завершил создание зоны свободной торговли с АСЕАН; в 2013-м выступил с глобальными интеграционными инициативами «Одного пояса, одного пути»; в 2014-м пролоббировал создание зоны свободной торговли в рамках АТЭС , в 2016-м запустил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — крупнейшую структуру по развитию региональной транспортной взаимосвязанности.

В минувшем году на саммите БРИКС в Сямэне Китай активно продвигал формат БРИКС+, который предполагает значительное расширение списка стран, вовлеченных в деятельность «пятерки». Основным «средством производства» для БРИКС+ стал выработанный на саммите 2013 года в Дурбане механизм outreach, что в переводе с английского означает «охват». Он предполагает привлечение к диалогу стран, входящих в зоны влияния или интересов каждого из членов БРИКС. По прогнозу наблюдателей, в будущем к этому диалогу будет привлекаться все больше участников: называют цифру в 35 государств.

БРИКС+ закладывает фундамент для дальнейшего роста объединения, которое и без того уже является одним из крупнейших в мире: сегодня БРИКС — это 42% населения планеты. На группу приходится 23% мирового ВВП, она обеспечивает более 50% глобального экономического роста. В будущем же «пятерка сотоварищи» может превратиться в «единый фронт» развивающихся стран, который станет гарантом того, что их интересы учитывают и уважают.

В нынешнем году председатель КНР везет на саммит БРИКС еще более всеобъемлющее интеграционное предложение, а именно — создание глобального сообщества с единой судьбой. Одним из локомотивов его построения может стать открытый формат БРИКС+. При этом наблюдатели подчеркивают именно открытость этих инициатив: исключать из них Запад в целом или США в частности никто не собирается. Участники этих инициатив лишь хотят гарантировать, что Запад будет играть по общим правилам, а не диктовать другим свои условия игры.

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая