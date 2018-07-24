Как оснащены сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы

Четвероногий спасатель демонстрирует себя в деле. Задача — найти человека под завалами жилого дома. Там, где счет идет на минуты, эти собаки — незаменимые помощники, передает «ТВ Центр».

Когда завалы разобрать вручную невозможно, на помощь приходит тяжелая техника. Эти гусеничные экскаваторы спасатели прозвали «стальными титанами». Они позволяют добраться до самых труднодоступных мест, где еще могут оставаться люди. А при тушении пожара в библиотеке ИНИОН именно эта техника позволила спасти большую часть книжного фонда.

Осушить зону затопления или доставить дополнительный запас воды к месту крупного возгорания. Передвижные насосные станции могут устранять ЧС даже в самых отдаленных районах московского региона.

Она способна перекачивать до 600 литров воды в секунду. По специальным рукавам мощные потоки устремляются к месту пожара.

На вооружении московских спасателей — экскаваторы, самосвалы и «тягачи», которые зимой вызволяют застрявшие в сугробах авто. А еще они «несут» свет людям. Специальная передвижная электростанция способна обеспечивать энергией целые населенные пункты.

Елена Сахно, Олег Лапшов, «ТВ Центр».