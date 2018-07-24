Замгубернатора Нижегородской области обсудил с горожанами стратегию развития региона

Во вторник, 24 июля, исполняющий обязанности заместителя главы региона Дмитрий Сватковский провел встречу с жителями Нижегородского района, на которой обсуждалась стратегия развития области. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона.

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Сватковский отметил, что именно с жителями центра города необходимо, в первую очередь, обсуждать такие вопросы. По его словам, главной задачей этой встречи было выслушать как можно больше идей и предложений от простых горожан, чтобы в дальнейшим интегрировать их в конкретные проекты.

Одна из участниц обсуждений, педагог Ирина Ярцевая, отметила, что только такой подход к разработке стратегии развития региона может обеспечить всесторонний охват: учитываются мнения депутатов, специалистов узких сфер и простых горожан.

На данный момент в Нижегородской области прошли уже 30 подобных обсуждений. Свою лепту внесли больше двух тысяч жителей региона. Кстати, наибольшее число предложений от граждан касалось сферы ЖКХ и благоустройства, транспорта, здравоохранения и образования.

Напомним, сейчас любой желающий может ознакомиться с проектом стратегии на специально созданном сайте. На портале можно внести свои предложения по развитию региона. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, пошаговая инструкция расположена в так называемом руководстве пользователя.

Ранее мы сообщали о том, что Глеб Никитин предложил запустить аналог системы «Наш Нижний» в других городах региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области