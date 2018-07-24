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В Петербурге пройдет сезон бесплатной йоги
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В Петербурге пройдет сезон бесплатной йоги 

АиФ Санкт-Петербург 35 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Группа ЦДС совместно с некоммерческим проектом «Пока ты спал» запускает сезон бесплатной йоги в парке им. Академика Сахарова у станции метро «Площадь Ленина» и в Палевском саду у станции метро «Елизаровская».
Старт сезона состоится 29 июля 2018 в 10.00 в парке академика Сахарова и в 12.30 в Палевском саду. Занятия проведут Диана Хвоя и Нигина Усманова — известные преподаватели хатха–йоги с большим опытом практики. В день запуска сезона после занятий пройдет фруктовый пикник, где также пройдут лекции «Йога в ритме большого города» от преподавателей проекта «Пока ты спал» — про работу со стрессом через йогу и ее благоприятное влияние на здоровье человека. Гостям раздадут подарки — коврики для йоги в удобных сумках, а также угостят фруктами и напитками.
Занятия по йоге будут проводиться каждые выходные до сентября включительно.
Подробнее о программе: http://lukoni.ru/pokatispalschedule#cds2907
Участие бесплатно, регистрация обязательна.
«Преподаватели разных направлений на безвозмездной основе присоединились к проекту и стали проводить занятия для всех горожан, — рассказала его основательница Диана Луконина. — Я рада, что компания ЦДС интегрировалась в проект и поддерживает занятия в двух парках проекта. «Пока ты спал» доказывает, что возможно влиять на среду, в которой живем. Смотреть дальше порога своей квартиры — обращать внимание на проблемы, предлагать решения, участвовать в развитии города. Взгляды наших партнёров схожи с нашими».
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