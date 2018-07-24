Пашинин как голос коллективного бессознательного

Просто из-за любви «звезды» к эпатажу и в погоне за ускользающей популярностью устами Пашинина это бессознательное артикулирует себя очень отчетливо и на грани фола. Все сказанное исчерпывающе характеризует душевное состояние украинского общества.

Пашинин — разочарованный герой. Майдан, по его словам, еще не состоялся, никто не наказан, поставленные цели не достигнуты. Ровно так же воспринимают происходящее в стране тысячи и тысячи патриотов, которые в далеком 2013 году вдруг уверовали в то, что на волне народного протеста воссияет новая очистительная правда, страна и народ обретут долгожданную силу, все воры и кровопийцы будут рассеяны по полям, а европейские порядок и благополучие станут обязательной наградой за проявленное величие духа. Но все пошло наперекосяк — ничего из вышеперечисленного Украина так и не дождалась. Именно поэтому тот чудесный, веселый, героический Майдан, во время которого у Пашинина было «предчувствие рождения шедевра», так и не состоялся.

Да и не состоится уже никогда, поскольку все тогдашние надежды были нелепой, детской верой в чудо. А чудес, как известно, не бывает.

Этот инфантилизм, свойственный многим украинским патриотам, вперемешку с доморощенным пафосом и актерскими ужимками и есть та идейная и психологическая основа, из которой вырастает отрицание Пашининым всего и вся, кроме «побратимов» на фронте. Власть и государство он не ставит ни в грош, как, собственно, и большинство украинцев. И для этого отвержения системы у жителей страны оснований больше, чем достаточно: нищета, безработица, воровство, зажимание гаек. Кто в здравом уме и твердой памяти будет относится к такой власти с уважением?

Актер, кажется, заходит слишком далеко, когда начинает отрицать существование украинцев, говоря, что остались только те, которые на фронте, а все остальные «личинки» и «папуасы». Но и здесь, я думаю, он попадает в яблочко, выражая общее мироощущение. Население, которое позволяет обращаться с собой абсолютно по-свински, не может считать себя полноценным и заслуживающим человеческого отношения. Да, поэтому никаких настоящих украинцев нет, а есть большая толпа отказывающихся взрослеть подростков.

В одном Пашинин, я думаю, заблуждается. Эти дети одни и те же — что в мирной жизни, что на фронте. Первые не знают, как и зачем им жить, вторые — за что умирать. Но и те и другие, как герой интервью, способны замирать от восторга, глядя на то, как снаряд попадает в «Урал» с «сепарами», а война им заменяет идеальный план существования, который они вынужденно перенесли из области несостоявшихся ожиданий в сферу мнимых побед и воинской доблести.

Не только Майдан и Украина стали предметом крушения надежд лицедея. Не задалось и в профессии. В родных пенатах, жалуется он журналистке Кошикной, его актерский гений так и остался невостребованным и абсолютно понятно почему. Украинские актеры, входящие в первую десятку наиболее высоко оплачиваемых, — бездари, не владеющие азами профессии. Таких отчисляют с первого курса театральных училищ. Очевидно, что они не захотели потесниться и пустить в свои ряды талантливого коллегу по цеху, ибо на его фоне их убожество стало бы всем очевидным.

Пашинин нашел себя на передовой, где все еще есть место настоящим мужикам. Но он не просто воюет, он получает удовольствие или «ловит кайф», как было им заявлено в одном из предыдущих интервью. То есть, с одной стороны, это как бы не совсем позиция украинского патриота. Но если всмотреться, то все в порядке. Если ты ненавидишь власть и считаешь государство «колонией» — а именно так и сказано — то война из действия по защите родины превращается в рискованную игру со смертью, в которой могут участвовать по-настоящему сильные и смелые люди. То, что «побратимы» Пашинского — а он служит в рядах Украинской добровольческой армии, возникшей на основе «Правого сектора»* — глубоко презирают и Порошенко и весь украинский политикум, нет ни малейшего сомнения.

Поэтому те, кто относят себя к категории патриотов, представляют свое сообщество чем-то вроде изолированного сообщества, у которого пока нет другой мужской работы, кроме войны. Но это пока. Когда-нибудь все изменится и Майдан, наконец, будет доведен до конца.

Я попытался относительно связно изложить ту дикую кашу, которую представляет собой интервью актера. На самом деле, перед нами вроде мужик, которому уже почти исполнилось сорок. Но ведет он себя как кокетливый и жеманный подросток — рисуется, ругается, впадает в пафос, изображает предельную искренность.

Человек он удивительно неумный, с рваной логикой и плохим образованием, хотя сам настаивает на обратном. Ничего такого, что вызывало бы шок и серьезное отвращение, там нет.

Просто какая-то дрянь изображает из себя хрен знает что, проигрывая одну за другим недописанные роли воина, свободомыслящего мятежника, радетеля подлинной Украины. Получается очень хреново. Как, собственно, и у очень многих его соотечественников, пытающихся делать то же самое.