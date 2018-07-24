«Открытый микрофон», музыка и развлечения: что для нас готовит «Sолома»–2018

Самый уютный фестиваль лета снова пройдет в Москве : уже четвертый раз сетевое издание Москва 24 объединит на «Sоломе» молодых писателей, поэтов, ценителей художественного слова и всех, кто любит культурный отдых под открытым небом. 4 августа с 17:00 до 22:00 в саду "Эрмитаж" гостей ждут стихи и живая музыка от любимых артистов.

Праздник пройдет под девизом «Пожинай плоды творчества», ведь август — пора сбора урожая и время подводить итоги: поэты и музыканты, художники и писатели представят свои новые книги, альбомы и композиции.

Начнется фестиваль в 17:00 «Открытым микрофоном», который даст возможность высказаться всем, кто пишет стихи, прозу или пробует себя в качестве эссеиста. Аккомпанировать участникам будет коллектив Arfa Sound.

На сцену с поэтической программой «Наше все…» Бродский . Лица необщим выраженьем" выйдет Дмитрий Сердюк , известный своими ролями в Театре Наций и в Театре на Малой Бронной. «Команда нашего спектакля не стремится к пересказу биографии поэта. Напротив, мы составляем этот монолог из личного, интуитивного восприятия поэзии Иосифа Бродского. Из некоторых событий его жизни, которые в первую очередь тронули каждого из нас лично, повлияли на понимание мира, понимание роли и судьбы Художника, Поэта, Творца в стране, в которой родился Бродский, и в стране, в которой живем мы», — рассказывает Сердюк.

Кроме того, музыкант, актер, теле— и радиоведущий, голос главного героя русскоязычной версии мультфильма «Зверополис» Антон Лаврентьев прочитает стихи собственного сочинения и исполнит несколько своих песен.

Музыка После 18:00 «Sолома» продолжится летней музыкальной программой, которая порадует как приверженцев классики, так и любителей современных ритмов. Один из участников этого года — Amaria, не синтетический продукт, а скорее свободное плавание в мире музыки от жанра к жанру: рок, поп, трип-хоп, фолк, джаз, RnB, кельтские, арабские, африканские, славянские мотивы… Amaria — это игра без правил. За исключением одного: не озвучивать бессмысленные тексты. На английском или на русском — эти композиции для тех, кому нравится слушать истории из реальной жизни, чаще — драматические. А смысл Amaria подает в сочетании с щедрой музыкальной палитрой и оформлением.

Приедет на «Sолому» и Виктория Черенцова — молодая российская певица, актриса, автор и композитор исполняемых песен. Многие помнят ее еще по «Рождественским встречам» Аллы Пугачевой и телешоу «Фактор А». Также она представляла Россию на Международном музыкальном фестивале Crimea music fest и участвовала в третьем сезоне шоу «Голос».

Ну а еще большую популярность Виктории принесла запись онлайн-трансляции песни «Родина», которую она исполнила за рулем автомобиля по дороге домой — видео за пару дней набрало пять миллионов просмотров в социальных сетях.

Еще один участник, 6/8, на фестивале «Sолома» выступит впервые! Это театрально-музыкальная мастерская единомышленников, которая играет все, от Дунаевского до Шекспира, от Битлз до абсурда! Они собрались, чтобы смешивать несмешиваемое, пробовать, экспериментировать, радовать нас нестандартным подходом и просто дарить хорошее настроение.

Анна Ворфоломеева — бывшая солистка группы трио Young Adults, которые прославились в Сети после оригинального «кухонного» римейка хита Red Hot Chili Peppers. И если в Young Adults теплый тембр и укулельные партии Анны составляли часть аналоговой экзотики, то в сольном проекте именно удивительный вокал стал смыслообразующим инструментом. За три года Анна сформировала узнаваемый акустический почерк, завоевав в медиа звание самого нежного голоса городской инди-романтики и «королевы укулеле».

Давние друзья «Sоломы» — группа Shoo. Их музыка стирает все границы между странами и культурами, объединяя в песнях традиции разных уголков мира. В рамках фестиваля Shoo представит свой летний сет, на этот раз вместе со струнным квартетом. Главной тематикой выступления станет море во всех его смыслах: отдых, песчаные пляжи, запах морского побережья, летний бриз и романтические свидания на закате.

Гости фестиваля встретятся со Стасом Море — общественным послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи–2017, финалистом Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна–2017», участником «Главной сцены» и фестиваля «Дикая мята», да и просто «самым счастливым человеком планеты».

Специальным гостем станет Exilados — коллектив, исполняющий балканскую и цыганскую музыку. В новую программу вошли традиционные мотивы в сочетании с сочными басами и битами, яркими и пронзительными тембрами духовых инструментов — равнодушным не останется никто!

Сердце коллектива — музыканты из самых известных духовых проектов Москвы. Трубачи, тубисты, саксофонисты самозабвенно играют в темпе, захватывающем дух, а танцовщицы вторят им на страстном языке цыганского танца.

Развлечения Отдельно поговорим и о развлечениях, которые в этом году «Sолома» подготовила для своих гостей. Большую программу представит Московская международная книжная выставка-ярмарка. ММКВЯ pre-party состоит из двух зон: «Дверь к признанию» и «Буккроссинг».

"Дверь к признанию":

Вас ждет арт-проект, в рамках которого каждый сможет оставить свое послание к миру. Просто приходите в сад «Эрмитаж», запишите свое стихотворение и повесьте на специально подготовленную дверь. Признание само найдет вас! Самые интересные из ваших этюдов будут опубликованы на страницах портала Москва 24.

"Буккроссинг":

Уже совсем скоро, 5 сентября откроется Московская международная книжная выставка-ярмарка. А на «Sоломе» наши друзья подготовили для вас пункт буккроссинга: ММКВЯ рекомендует. Любимая классика и современная проза, и, конечно, будут новинки, которые выйдут специально к выставке.

Приходите за книгами и не забудьте захватить свои взамен!

На творческом скетч-пикнике с художницей Fantastic Mila (Мила Валькова) мы будем рисовать все то, что нас вдохновляет, чтобы сохранить воспоминие в вашем скетчбуке навсегда. Вы можете не уметь рисовать или только знать азы скетчинга — присоединиться могут все с любым уровнем подготовки. Мила всему научит, все расскажет и покажет на примере собственных скетчбуков, которые вы сами сможете посмотреть.

С собой можно принести блокнот, если вы уже ведете скетчбук, а если нет, то все материалы будут предоставлены. На занятии мы будем использовать маркеры Sketch Markers, акварельные карандаши и линеры.

Время занятия: 1,5-2 часа.