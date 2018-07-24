В Грозном будут штрафовать купающихся почти на всех водоемах города

В мэрии Грозного организовали рейды по водоемам города. Всех купающихся в неустановленных местах людей будут привлекать административной ответственности.

В настоящее время, купаться разрешено только на одном пляже на территории туристического комплекса «Грозненское море», где есть зоны купания и отдыха разделены на мужскую, женскую и детскую.

«На всех остальных участках Грозненского моря, а также на водных объектах города, в число которых входят река Сунжа, Сунженское водохранилище в поселке Кирова, речка Нефтянка, водоем в поселке Красная турбина, купание людей в летний купальный сезон 2018 года запрещены», — сообщается на сайте мэрии.