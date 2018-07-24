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В Грозном будут штрафовать купающихся почти на всех водоемах города
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В Грозном будут штрафовать купающихся почти на всех водоемах города 

«Это Кавказ» 54 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
В мэрии Грозного организовали рейды по водоемам города. Всех купающихся в неустановленных местах людей будут привлекать административной ответственности.
В настоящее время, купаться разрешено только на одном пляже на территории туристического комплекса «Грозненское море», где есть зоны купания и отдыха разделены на мужскую, женскую и детскую.
«На всех остальных участках Грозненского моря, а также на водных объектах города, в число которых входят река Сунжа, Сунженское водохранилище в поселке Кирова, речка Нефтянка, водоем в поселке Красная турбина, купание людей в летний купальный сезон 2018 года запрещены», — сообщается на сайте мэрии.
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