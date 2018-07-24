Александр Вучич заверяет общественность, что любое его действие по Косово Россия поддерживает, но это чистая ложь!

Добрый день, спасибо вам за то, что вы пришли на нашу пресс-конференцию. В самом начале я должен сказать, что темой сегодняшнего обращения к общественности станет наш визит в российскую Думу . Говоря о «нашем визите», я подразумеваю поездку нашей делегации, которая 13 июля этого года побывала в Государственной думе РФ по приглашению российской стороны.

В состав этой делегации входил я, как народный депутат и президент народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество», доктор Марко Якшич , член президиума национального движения «Отечество» и депутат Народной скупщины Республики Сербии нескольких созывов, а также Слободан Самарджич, бывший министр Косово и Метохии, и Драган Трифкович, президент Национального движения и директор Центра геостратегических исследований.

Мы отправились в Россию с визитом, как я уже сказал, по приглашению высокопоставленных руководителей Российской Федерации, а именно: заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого и заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка . Приглашение поступило в ответ на письмо, которое я сам лично, от имени национального движения сербов Косово и Метохии «Отечество», отправил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и широкой российской общественности. Сначала я отправил письмо по электронной почте, а затем 13 июля, во время встречи с российскими официальными лицами, передал подписанный оригинал письма господину Толстому с просьбой передать его кабинету президента Владимира Путина.

Почему мы таким образом обратились к российскому президенту и российскому народу? Потому что сегодня более чем очевиден тот факт, что Александр Вучич готовит сербскую общественность к подписанию так называемого «всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения» с сепаратистами в Приштине. Подобное соглашение окончательно и навсегда определит будущее Косово и Метохии, и тогда у нас не останется шансов когда-нибудь вернуть эту часть территории нашей страны под суверенитет Республики Сербии.

В этом заключается одна из основных причин, заставивших нас обратиться к президенту Российской Федерации.

Если состоится подписание упомянутого «всеобъемлющего соглашения», то — так считают и наши собеседники в России — оно станет основным документом, подразумевающим, что так называемое Косово уже в ближайшие месяцы войдет в НАТО . И тогда только вопросом времени и даты станет вступление остальной Сербии в альянс.

При этом Александр Вучич заверяет сербскую общественность, что любое его действие в отношении Косово и Метохии Россия поддерживает, но это чистая ложь!

Мы обратились к президенту Путину и российской общественности, прежде всего, с просьбой, чтобы сербская общественность, здесь в Сербии, узнала истину и понимала, что имеется в виду, когда Россия говорит: «Мы поддерживаем Сербию в решении проблемы Косово и Метохии». Мы все время слышали от России, что она полностью полагается на Резолюцию 1244 Совета безопасности ООН . Однако здесь в Сербии любое изменническое действие, предпринимаемое властью, преподносится так, как будто оно якобы соответствует резолюции и якобы поддерживается Россией, ее руководством и общественностью.

Поэтому мы, по приглашению российской стороны, 13 июля посетили российскую Думу и побеседовали с высокопоставленными российскими официальными лицами о проблеме Косово и Метохии. Нам заявили, что они (а с ними и широкая российская общественность) восприняли наше письмо с уважением и, главное, с пониманием проблем и позиции, которые мы хотим донести.

Разумеется, мы обсуждали разные темы, но я расскажу о том, что наиболее важно для меня. Российские представители повторили, что Россия и ее руководство поддержат только то решение, которое полностью соответствует Резолюции 1244 Совета безопасности ООН. На практике это означает, что будущее решение проблемы Косово и Метохии Белград и Приштина могут искать только в рамках этой резолюции. Также это означает существенную автономию для Косово и Метохии в конституционно-правовой системе Республики Сербии. Все остальные идеи (вроде «юридически обязывающих соглашений» или поисков «компромисса», чтобы «получить хоть что-то», поскольку якобы в «Косово у нас нет ничего») во внимание не принимаются.

Российские официальные представители совершенно ясно заявили нам, что после нашей встречи проинформировали кабинет президента Вучича о том, что они не приемлют требования США ЕС , которые хотят, чтобы Сербия согласилась на так называемое «всеобъемлющее юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной». От Белграда ждут, что он подпишет этот договор с приштинскими сепаратистами. Также нам совершенно четко заявили, что никакие предложения и требования относительно раздела Косово и Метохии или обмена территориями неприемлемы для России и ее руководства.

Вот что я хотел передать, и что, как я полагаю, российское государство хотело бы донести до сербского народа. И пусть сербская власть не прикрывает свои изменнические действия Россией и ее руководством.

Миротворцы НАТО в Приштине, КосовоКонечно, мы обсудили и многие другие темы. Мы выразили желание, которое было воспринято как интересное предложение, чтобы в ближайшее время Государственная дума приняла декларацию о Косово и Метохии на основе Резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы хотим, чтобы эта декларация была передана Народной скупщине Республики Сербии, и чтобы этот документ был принят во внимание и, я надеюсь, наконец-то поднял тему Косово и Метохии в сербском парламенте.

Также мы высказали предложение и пожелание, чтобы с сербами из Косово и Метохии и их делегацией встретился президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего визита этой осенью в Сербию.

Также мы пришли к единому мнению, что Россия и ее капитал должны больше присутствовать в Сербии, и что в области экономического сотрудничества нужно добиваться больших результатов, чтобы российский капитал присутствовал хотя бы в такой же степени, как немецкий, турецкий или арабский.

Наши собеседники пообещали, что мы продолжим сотрудничество и подобные обсуждения, цель у которых одна — помешать нынешней власти совершить последний изменнический поступок, которым стало бы подписание «всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной».

Джордже Вукадинович: Судя по всему, сначала Косово и Метохию обсудит российская Дума, а уж потом — сербский парламент

(…) Ваш вопрос связан с тем, о чем я говорил сегодня утром в Скупщине, и в целом о том же самом нам сейчас говорил коллега Славиша Ристич. Мы оказались на шаг от абсурдной ситуации: судя по всему, сначала ситуацию в Косово и Метохии будет обсуждать российская Дума, которая выразит определенное мнение, а уж потом это сделает Скупщина Сербии.

С момента начала работы парламента Сербии текущего созыва (а это более двух лет) там ни разу не обсуждали Косово и Метохию. Не проводилось специальных заседаний, хотя буквально в самом начале и наша депутатская группа, и некоторые другие депутатские группы несколько раз обращались к руководству и высказывали требование созвать специальное заседание Народной скупщины на тему Косово и Метохии.

Мало того, что за два с половиной года такое заседание ни разу не провели, так еще и специальный парламентский комитет (Комитет по Косово и Метохии) — в этом можно легко убедиться — собирается на заседания все реже и реже (реже всех остальных комитетов текущего созыва Скупщины). И даже когда заседания проводятся, они, как правило, закрыты для СМИ из-за «крайне важных вещей, обсуждаемых там». На самом деле это делается для того, чтобы общественность как можно меньше знала о том, что происходит, и что народные избранники думают о проблеме Косово и Метохии.

Празднование 10-летия независимости КосовоНе существует никаких оправданий, чтобы не проводить подобные тематические заседания о Косово и Метохии, и сегодня утром я повторил это требование. То же сделали и некоторые мои коллеги. Независимо от того, что будет сказано на этом заседании, независимо от мнений, с которыми мы согласимся или нет (ведь относительно этой темы разногласия есть и среди депутатов оппозиции; мы далеки от единого мнения), нет более компетентного места для так называемого «внутреннего диалога», чем Народная скупщина Республики Сербии.

Я должен вернуться к тому, о чем здесь уже говорил мой коллега Славиша Ристич. В свете изложенных фактов, проведенных бесед и ясной позиции представителей российской правящей партии и российского парламента, совершенно понятно, о чем идет речь.

Я прошу вас учесть все то, что здесь сказано, и с этой точки зрения посмотреть на ту травлю моего коллеги Славиши Растича, которую дней десять назад устроило высшее руководство страны и режимные СМИ, подумать о россказнях о мнимых «угрозах убийством» и прочее. На самом деле все это делалось для того, чтобы любой ценой скрыть от сербской общественности содержание письма представителя сербов Косово и Метохии Владимиру Путина, а также четкую позицию российской стороны по поводу этого письма. Поэтому сейчас большинство граждан Сербии не имеет никакого представления об этом письме, и практически никому неизвестно, как наши российские собеседники, представители высшего руководства Государственной думы России и правящей партии, отреагировали на содержание этого письма, как они воодушевили беседовавших с ними членов делегации, которую возглавлял коллега Ристич, и что они передали сербской общественности и сербскому политическому руководству.

Вот как я понимаю их послание, и уже в ближайшее время станет понятно, прав ли я. Пусть и в дипломатичной форме, по-моему, Москва весьма откровенно дала нам понять: «Не прикрывайтесь больше Россией, когда речь идет о Косово и Метохии». Позиция России ясна, и она напрямую связана с Резолюцией 1244 Совбеза ООН. Россия, мягко говоря, очень скептически относится ко всякого рода так называемым «всеобъемлющим соглашениям», которые по сути противоречат Резолюции 1244 и унижают сербскую государственность в Косово и Метохии.

Славиша Ристич: Я не удивлюсь, если меня обвинят, что это я подписал Брюссельский договор, а не они Этнические албанские повстанцы освободительной армии ОАК Косово в деревне ДрагобельеЯ еще забыл сказать, что наши российские собеседники также сообщили, что они отнеслись с пониманием и всецело поддержали послание Собора Сербской православной церкви о Косово и Метохии. В отличие от наших сербских СМИ, российская общественность поняла и согласилась с посланием. Я благодарю все СМИ, которые присутствуют на этой пресс-конференции, и надеюсь, что часть сказанного здесь дойдет до общественности. Для нас важнее всего передать правду: Россия не будет поддерживать любое решение, которое примет Александр Вучич. Она поддержит только то решение, которое будет соответствовать Резолюции 1244 Совбеза ООН и конституционно-правовой системе Республики Сербии.

К сожалению, насколько я вижу, сегодня здесь нет общегосударственных СМИ, но они участвовали в разжигании травли против меня. Причины этой травли, конечно, понятны, и я не буду больше говорить об этом. Кстати, может ли кто-то себе представить, чтобы российские официальные представители приглашали к себе и беседовали с человеком, который угрожал убийством Александру Вучичу? Вот вам и ответ на всю их болтовню. А ложь, которая позднее прозвучала в рамках кампании против меня (вроде того, что Славиша Ристич «установил» границы между Косово и Сербией), я просто не желаю комментировать, так как это чистая ложь и бессмыслица. Собственные поступки они пытаются свалить на других, поэтому я не удивлюсь, если как-нибудь услышу, что это я подписал Брюссельский договор, или нечто подобное. Спасибо.