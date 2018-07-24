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По просьбе жительницы на детской площадке на Фестивальной установили урны
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По просьбе жительницы на детской площадке на Фестивальной установили урны 

Управа района Ховрино города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жительницы района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 22, корпус 4, по Фестивальной улице установили урны для мусора. О проведении работ отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что урны на детской площадке установлены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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