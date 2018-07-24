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Жителей Ховрина приглашают в летнюю читальню библиотеки на Фестивальной
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Жителей Ховрина приглашают в летнюю читальню библиотеки на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Летняя читальня для детей и взрослых будет организована 8 августа на веранде библиотеки № 44, расположенной на Фестивальной улице. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.
«В программе: мастер-класс «Волшебный комочек» — поделки из соленого теста, буккроссинг, игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, громкие чтения, обзоры новых книг и журналов», — уточняется в сообщении.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Начало в 15.00. Вход свободный, без предварительной регистрации и возрастных ограничений. (ис)
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