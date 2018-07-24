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Еврокомиссия пообещала финансовую помощь странам, принимающим мигрантов
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Еврокомиссия пообещала финансовую помощь странам, принимающим мигрантов 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Власти ЕС предусматривают возможность оказывать финансовую помощь странам в рамках реализации согласованной на саммите в июне концепции «контролируемых центров» при приему мигрантов, сумма помощи может составить 6 тысяч евро на одного мигранта, сообщила во вторник пресс-служба ЕК.
На саммите в конце июня главы государств и правительств стран ЕС договорились проработать и реализовать для решения миграционного кризиса концепции контролируемых центров в Европе и платформ по высадке спасенных в море мигрантов в Средиземноморском регионе.
"Контролируемые центры" призваны оптимизировать процесс квалификации лиц, действительно нуждающихся в международной защите, и нелегальных мигрантов, не имеющих права оставаться в ЕС, при одновременном ускорении процесса их возвращения. Эти центры будут управляться принимающим государством-членом при полной поддержке ЕС и учреждений ЕС и могут носить временный или специальный характер в зависимости от места расположения", — сообщила во вторник ЕК, отчитываясь о проработке решений июньского саммита.
По заявлению ЕК, программа предусматривает «полную финансовую поддержку государств-членов в целях покрытия инфраструктурных и оперативных расходов, а также финансовую поддержку государств-членов, соглашающихся на перевод высаженных лиц (6 тысяч евро на человека)».
Финансовые меры предусмотрены и в рамках концепции платформ по высадке спасенных на море мигрантов в Средиземноморском регионе. «ЕС готов предоставить финансовую и оперативную поддержку для высадки и после высадки, а также для управления границами, оборудованием, обучением и другими формами поддержки», — говорится в сообщении.
ЕК заверила, что такие центры не станут «лагерями» с режимом «содержания под стражей».
"Региональные соглашения о высадке означают предоставление набора установленных процедур и правил для обеспечения безопасной и упорядоченной высадки и обработки данных после высадки при полном соблюдении международного права и прав человека", — заявили в ЕК, подчеркнув, что «возможности переселения будут доступны не всем высадившимся на берег лицам, нуждающимся в международной защите», при этом «пункты приема должны быть установлены как можно дальше от точек незаконного выезда».
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