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Племянница Скрипаля недоумевает, почему он не звонит родным
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Племянница Скрипаля недоумевает, почему он не звонит родным 

РИА Новости 58 минут назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Племянница пострадавшего при отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория недоумевает, почему ее дядя не может связаться с родными, несмотря на заявления о нормальном состоянии здоровья.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — двоюродная сестра Виктории Скрипаль, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.
"При последнем звонке Юля сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать", — сказала Виктория Скрипаль РИА Новости.
Она отметила, что во вторник мать Сергея Скрипаля Елена отмечает 90-летний юбилей и надеется на звонок от сына. «Последний вопрос, который она задала, — почему он не звонит? Я ей ответила — бабушка, это политика. Она все поняла. Вопросов больше не задает. Ждет, конечно, каждый день ждет», — рассказала Скрипаль, при этом выразив сомнения в том, что бабушка дождется звонка. Виктория Скрипаль подчеркнула, что не понимает, почему этого не происходит, ведь у Юлии, по ее словам, есть возможность звонить.
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