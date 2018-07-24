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Участники «Московского долголетия» из Ховрина посетили ювелирный завод
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Участники «Московского долголетия» из Ховрина посетили ювелирный завод 

Управа района Ховрино города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Экскурсия на ювелирный завод «Эстет» была организована для участников проекта «Московское долголетие» из района Ховрино. Об этом сообщили в территориальном центре социального обслуживания.
— Участники экскурсии посетили демонстрационный зал ювелирного дома, где представлена крупнейшая ювелирная экспозиция украшений премиум-класса в России. Также они посетили производственные цеха завода «Эстет», где воочию увидели тонкий технологический процесс производства ювелирных украшений. В завершении экскурсии каждому экскурсанту в фирменном магазине «Эстет» на ювелирной улице «Эстет Авеню» был вручен подарок от завода, — рассказали в ТЦСО.
Напомним, ТЦСО «Ховрино» находится по адресу ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (ис)
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