Участники «Московского долголетия» из Ховрина посетили ювелирный завод

Экскурсия на ювелирный завод «Эстет» была организована для участников проекта «Московское долголетие» из района Ховрино. Об этом сообщили в территориальном центре социального обслуживания.

— Участники экскурсии посетили демонстрационный зал ювелирного дома, где представлена крупнейшая ювелирная экспозиция украшений премиум-класса в России . Также они посетили производственные цеха завода «Эстет», где воочию увидели тонкий технологический процесс производства ювелирных украшений. В завершении экскурсии каждому экскурсанту в фирменном магазине «Эстет» на ювелирной улице «Эстет Авеню» был вручен подарок от завода, — рассказали в ТЦСО.

Напомним, ТЦСО «Ховрино» находится по адресу ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (ис)