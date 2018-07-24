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Назван самый популярный у москвичей формат участия в акции «День без турникетов»
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Назван самый популярный у москвичей формат участия в акции «День без турникетов» 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Самым популярным форматом участия в акции «День без турникетов» у москвичей стала экскурсия по предприятию с возможностью изготовить продукцию собственными руками, сообщила журналистам во вторник председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.
Акция «День без турникетов» прошла с 19 по 21 июля, в ней приняли участие 38 предприятий и свыше 10 тысяч москвичей. Гостям показывали предприятия и продукцию, которую они производят, а также применяемые технологии. Формат мероприятий и площадки проведения акции выбирали сами москвичи, высказывая свои предпочтения на сайте «Активный гражданин».
«Самый популярный вариант, который был выбран москвичами в рамках голосования, это формат посещения предприятия в форме экскурсии, совмещенной с программой «сделай сам», когда у москвичей была возможность попробовать себя в производстве», — сказала Шинкарук.
Акция «День без турникетов» проводится в Москве регулярно с 2012 года. Для участников проводятся экскурсии, где они могут познакомиться с историей промышленности и узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях гости могут поучаствовать в производственном процессе — собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.
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