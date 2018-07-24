Полномочия военной полиции расширят

Военная полиция сможет рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении военнослужащих, а также задерживать гражданский персонал воинских частей на их территории. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях одобрили члены Совета Федерации

«Должностные лица военной полиции наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях и составлению протоколов в отношении военнослужащих ВС РФ, граждан, призванных на военные сборы в ВС, а также лиц гражданского персонала ВС, если они совершили административное правонарушение на территории воинской части или в связи с исполнением ими служебных обязанностей», — сообщил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин

Военная полиция наделяется правом составлять протоколы об административных правонарушениях, которые связаны с употреблением табака и алкоголя, а также с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Такие же меры предусмотрены за невыполнение законных требований прокурора, следователя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении за заведомо ложные показатели свидетеля.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.