Совфед разрешил не взимать пошлину за восстановление документов при ЧС

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон об освобождении от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайных ситуаций.

Сейчас пострадавшие в результате ЧС граждане освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Действие документа распространяет данную льготу на случаи обращения за получением и других документов взамен утраченных или пришедших в негодность вследствие ЧС. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.