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Совфед разрешил не взимать пошлину за восстановление документов при ЧС
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Совфед разрешил не взимать пошлину за восстановление документов при ЧС 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон об освобождении от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайных ситуаций.
Сейчас пострадавшие в результате ЧС граждане освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность.
Действие документа распространяет данную льготу на случаи обращения за получением и других документов взамен утраченных или пришедших в негодность вследствие ЧС. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Проблема необходимости уплаты госпошлины обозначилась после частичного обрушения дома в Ижевске в ноябре 2017 года из-за взрыва газа. От пострадавших, а также от уполномоченного по правам человека в Удмуртии поступили предложения по решению соответствующей проблемы на законодательном уровне, отмечали авторы поправок.
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