От ипотеки к демографии: возврат к индексации маткапитала оценил эксперт

Разморозка материнского капитала и возвращение к его индексации станет позитивным шагом для экономики и стимулирует решение демографических проблем. Такое мнение высказал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев

Индексация материнского капитала может быть возобновлена с 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова

"Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта «Демография», — сказала Голикова.

Последние три года размер материнского капитала составляет 453 000 рублей, эта сумма с 2015 года не индексировалась, с тех пор эта сумма не индексировалась. Начиная с 2010 года рост суммы составлял в среднем ежегодно 21 000 — 24 000 рублей.

При новой индексации размер маткапитала с 2020 года превысит 470 000 руб., на это из бюджета будет потрачено 440 млрд руб.

Национальный проект «Демография» — комплексный документ, направленный на исполнение нового «майского» указа президента. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что на реализацию проекта в ближайшие шесть лет пойдет более 3,5 трлн рублей. В нацпроект входят, в том числе, трансферты из федерального бюджета Пенсионному фонду на выплаты материнского капитала.

Позитивное влияние

В основе решения о возобновления индексации материнского капитала лежат, конечно, социальные и демографические причины, говорит Михаил Беляев.

"На демографический фактор — замедление прироста населения — влияет момент жилищных условий. А материнский капитал как раз и предполагает возможность улучшить эти самые жилищные условия во всех формах, от ипотеки до ремонта. Таким образом, маткапитал стимулирует спрос на ипотечное жилье, и далее через ипотеку воздействовать на банковскую систему. Соответственно, дополнительные средства в материнском капитале позитивно скажутся на экономике в целом", — заметил эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Сдвиг в демографии

Сумма затрат на индексацию маткапитала, 440 млрд рублей, довольно серьезная, но она оправдана, так как, опять же, подстегнет ипотечное кредитование, и далее по цепи, оживление банковского сектора и сдвиг в демографии, говорит Беляев.

"Индексация сегодня действительно необходима, а заморозка материнского капитала была против всяких правил", — пояснил экономист, отметив, что для молодых семей любое увеличение маткапитала имеет значение и работает как стимул, тем более когда есть перспектива дальнейшего роста этой суммы, то, что материнский капитал будет индексироваться постоянно.

Быстрей и проще

Власти регулярно принимают меры, направленные на упрощение получения и пользования маткапиталом.

В декабре прошлого года из списка документов, необходимых для того, чтобы распоряжаться средствами материнского капитала, был исключен СНИЛС. Тогда же, в декабре 2017-го, Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие самой программы до 2021 года. Скорректированы были и правила пользования — стало возможно тратить маткапитал на платные образовательные программы дошкольного образования.

В январе правительство упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.

На прошлой неделе в кабмине предложили сократить срок выдачи сертификатов на получение материнского капитала. Его могут уменьшить вдвое — до 15 дней. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, сейчас родителям нужно ждать одобрения около месяца. При этом люди хотят получать документы оперативно и «без лишних проволочек».