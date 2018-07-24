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На танцы спешат по средам пенсионеры в Измайловский парк
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На танцы спешат по средам пенсионеры в Измайловский парк 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
По средам и пятницам в парке культуры и отдыха регулярно проходят занятия по танцам. Приглашаются на яркие танцевальные вечера москвичи старшего поколения.
Пенсионеры уверены: танцы — это очень полезно. Они тренируют практически все мышцы тела и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, на суставную ткань, тренируют дыхательную систему.
Танцевальные занятия проходят в рамках программы «Московское долголетие» на Северной площади Измайловского парка культуры и отдыха. Начало в 15 часов. Как сообщают организаторы, необходима предварительная запись.
Как записаться на танцевальные уроки:
— по понедельникам с 11:00 до 16:00 в павильоне детской библиотеки Измайловского ПКиО (рядом с Центральной эстрадой);
— со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00 в детском досуговом центре «Светлячок»;
— в выставочном павильоне в дни работы выставок;
— в ТЦСО.
Внимание! Детские площадки с 23 июля по 10 августа будут закрыты на ремонт.
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