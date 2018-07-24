Биометрию будущего обсудят на SAY FUTURE

Я милого узнаю по походке…

Что представляет себе обычный человек, когда слышит слово «биометрия» или «биометрические технологии»? Сканирование сетчатки глаза, распознавание голоса, распознавание лица, анализ ДНК, то есть достаточно современные методы и технологии, которые внедрены относительно недавно, развиваются и, с помощью современных технологий, становятся все более доступны. Однако нельзя, устремляясь в будущее, не отдать дань прошлому. История биометрических измерений и исследований насчитывает века.

В первую очередь это конечно медицинская биометрия. Измерения сердечного пульса производились еще до нашей эры в Египте . Температуру тела впервые измерили в 1626 году, а кровяное давление в 1733. Все это биометрические данные. Нельзя не отметить криминалистику. Дактилоскопию впервые применили в начале прошлого века и до сих пор с успехом используют. Даже ошибочная теория Ламброзо, в которой, для определения преступных наклонностей, используются форма черепа и ушных раковин, основывается на биометрических параметрах. Поведенческая биометрия. С появлением радиосвязи появилось и определение «почерк радиста на ключе» отражающий индивидуальность каждого работающего с ключом для азбуки Морзе. Ну а про изменение походки для того чтоб остаться неузнанным рассказано в огромном количестве шпионской и детективной литературы. Можно долго и дальше перечислять различные примеры, но подытожим:

Биометрия — это совокупность физических и поведенческих параметров и откликов, позволяющих идентифицировать личность.

В настоящий момент, биометрические технологии очень активно развиваются. И одну из ведущих ролей в исследованиях и на рынке биометрических алгоритмов распознавания занимают Российские компании. Биометрия уже переросла одну только отрасль безопасности. Биометрия будущего — это и медицина, и банковские услуги, и маркетинговые исследования, и множество других сфер человеческой деятельности, в которых необходима идентификация личности.

О биометрии будущего, ее перспективах развития, современных тенденциях, опасностях и рисках расскажет Данила Николаев — Директор НП «Русское биометрическое общество», председатель ТК 098 «Биометрия и Биомониторинг», спикер Международного Форума «SAY FUTURE: SECURITY».