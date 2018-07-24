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Во дворе дома на 9-й Парковой улице установят шлагбаум
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Во дворе дома на 9-й Парковой улице установят шлагбаум 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Установку ограждающего устройства одобрили муниципальные депутаты.
Совет депутатов МО Измайлово на июньском заседании рассмотрел и одобрил установку ограждающего устройства по адресу: 9-я Парковая улица, дом 25.
Доверенный представитель инициативной группы собственников жилья дома предоставил депутатам необходимый пакет документов. Ознакомившись с протоколом решения общего собрания собственников жилья и убедившись в том, что большинство из них согласны установить и эксплуатировать шлагбаум, депутаты изучили схему проезда и размещения устройства. Кроме того жители взяли на себя обязательство обеспечить беспрепятственный проезд машин экстренных служб.
В результате установка ограждающих устройств на данной придомовой территории была поддержана народными избранниками.
Схема установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 9-я Парковая улица, дом 25
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