Новый необычный велопривод Ultime Ti на 10% эффективнее классического

Французская компания MG Tech представила новый велосипедный коленчатый вал Ultime Ti с умной системой планетарных передач. Его система крутит цепь на 10,8% быстрее стандартного механизма. В итоге, широкий диапазон передач и быстрое переключение позволяют наезднику двигаться быстрее при тех же усилиях. Также механизм поддерживает набранную скорость с меньшими нагрузками — в результате, велосипедист меньше устает во время движения. Некоторые профессионалы, которые протестировали Ultime Ti, отмечают, что во время их стандартных тренировок частота пульса снизилась на 4-10 ударов в минуту. После 3-4 часовой поездки мышцы ног больше не болят, а ускоряться стало гораздо проще. Система подходит для всех типов велосипедов и окажется полезной как для гонщиков, так и для обычных велосипедистов.

Детали конструкции сделаны из алюминия и титана, что делает ее очень легкой. Вся система весит около 1150 граммов, что на 400 гр. меньше, чем у аналогичного механизма HammerSchmidt, который имеет 2 скорости и возможность переключения режимов (ныне он уже снят с производства).

Из похожих устройств на рынке существует лишь менее известный 3-ступенчатый вал от польской компании Efneo. Возможно, Ultime Ti сможет составить ему конкуренцию.

В настоящее время проект Ultime Ti участвует в краудфандинговой кампании на Kickstarter и, в случае успеха, отправится в серийное производство.