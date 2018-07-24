Лаборатория на колесах. Дмитрий Князев следит за путями

В метро есть не только привычные нам пассажирские составы, но и хозяйственные поезда, и даже настоящие исследовательские комплексы на колесах. Каково работать в передвижной лаборатории, рассказал инженер диагностического комплекса «Синергия-1» Дмитрий Князев

— Какие функции выполняет поезд «Синергия»?

— Он измеряет параметры строения пути и выявляет дефекты в строении рельса. Наша задача — своевременно понять, что рельс не соответствует норме, причем на ранней стадии.

— Как эти дефекты выявляли раньше?

— Подобные поезда были и до «Синергии», но, например, «Эхо-комплекс-1» имел слабую систему прозвучивания и в целом был хуже по характеристикам.

— Вы участвовали в создании технологий, при помощи которых пути обследуют сейчас?

— Отчасти. В свое время я работал в компании, которая занимается разработкой технологий, отвечающих за безопасность железнодорожной системы. Принимал участие в создании схемы прозвучивания, которая сейчас используется в поездах «Синергия-1» и «Синергия-2».

— Как часто происходят обследования путей?

— Поезд ходит каждый день. За один день мы успеваем проверить одну линию.

— Сложно ли проводить такие исследования?

— Работа, конечно, непростая. Иногда находятся дефекты, которые не встречались ранее. Мы много общаемся и советуемся с коллегами, делимся опытом.

— В метро много трудовых династий. А ваша семья имеет отношение к метрополитену?

— Почти. Раньше я работал на железной дороге. Мой дед тоже всю жизнь провел на железной дороге. Я раньше был уверен, что не буду работать с поездами, а оказалось наоборот.

— Как люди реагируют на «Синергию»? Не пытаются зайти?

— Нет — двери же не открываются. Но смотрят с интересом, ведь он цветной, огоньки всякие горят. А раньше, когда еще не было тематических поездов, он вообще производил фурор.

СПРАВКА

«Синергия-1» — уникальный диагностический комплекс-лаборатория, в котором размещены все необходимые приборы для диагностики состояния путевого хозяйства. Свой первый рейс он совершил 8 августа 2013 года.