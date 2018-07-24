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Лаборатория на колесах. Дмитрий Князев следит за путями
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Лаборатория на колесах. Дмитрий Князев следит за путями 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В метро есть не только привычные нам пассажирские составы, но и хозяйственные поезда, и даже настоящие исследовательские комплексы на колесах. Каково работать в передвижной лаборатории, рассказал инженер диагностического комплекса «Синергия-1» Дмитрий Князев.
— Какие функции выполняет поезд «Синергия»?
— Он измеряет параметры строения пути и выявляет дефекты в строении рельса. Наша задача — своевременно понять, что рельс не соответствует норме, причем на ранней стадии.
— Как эти дефекты выявляли раньше?
— Подобные поезда были и до «Синергии», но, например, «Эхо-комплекс-1» имел слабую систему прозвучивания и в целом был хуже по характеристикам.
— Вы участвовали в создании технологий, при помощи которых пути обследуют сейчас?
— Отчасти. В свое время я работал в компании, которая занимается разработкой технологий, отвечающих за безопасность железнодорожной системы. Принимал участие в создании схемы прозвучивания, которая сейчас используется в поездах «Синергия-1» и «Синергия-2».
— Как часто происходят обследования путей?
— Поезд ходит каждый день. За один день мы успеваем проверить одну линию.
— Сложно ли проводить такие исследования?
— Работа, конечно, непростая. Иногда находятся дефекты, которые не встречались ранее. Мы много общаемся и советуемся с коллегами, делимся опытом.
— В метро много трудовых династий. А ваша семья имеет отношение к метрополитену?
— Почти. Раньше я работал на железной дороге. Мой дед тоже всю жизнь провел на железной дороге. Я раньше был уверен, что не буду работать с поездами, а оказалось наоборот.
— Как люди реагируют на «Синергию»? Не пытаются зайти?
— Нет — двери же не открываются. Но смотрят с интересом, ведь он цветной, огоньки всякие горят. А раньше, когда еще не было тематических поездов, он вообще производил фурор.
СПРАВКА
«Синергия-1» — уникальный диагностический комплекс-лаборатория, в котором размещены все необходимые приборы для диагностики состояния путевого хозяйства. Свой первый рейс он совершил 8 августа 2013 года.
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