В водах Святого озера снова появится рыба

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выделить средства на насос для аэрации и фильтрации воды, и зарыбление водоема.

Как известно, территорию Косино-Ухтомского района украшают три уникальных озера ледникового периода — Святое, Белое и Черное. Первое из них зарастает и мелеет. На этот факт обратили внимание мэра жители района в ходе встречи с градоначальником.

«В связи с застройкой нашего района Святое озеро приходит в плачевное состояние, — поделился проблемой житель. — Это природное озеро, чистить его нельзя, оно зарастает. Раньше в нем жила рыба, которая питалась травой, и озеро таким образом очищалось», — отметил косино-ухтомец.

Теперь, по его словам, рыба из озера исчезла, а глубина водоема стала не более 1,5 метров. Кроме того, осенью трава начинает отмирать, вследствие чего вода тухнет. По мнению жителя, решение у этой проблемы простое: нужно восстановить пищевую цепочку, запустив в водоем толстолобиков.

«Кроме того, раньше стояли компрессоры. Просим вашей помощи: выделить деньги району на закупку рыбы или урегулировать этот через Департамент природопользования», — добавил обеспокоенный житель.

Выслушав проблему, мэр Москвы С. Собянин пообещал помочь в ее решении, выделить средства на зарыбление озера и на насос.