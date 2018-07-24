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В водах Святого озера снова появится рыба
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В водах Святого озера снова появится рыба 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выделить средства на насос для аэрации и фильтрации воды, и зарыбление водоема.
Как известно, территорию Косино-Ухтомского района украшают три уникальных озера ледникового периода — Святое, Белое и Черное. Первое из них зарастает и мелеет. На этот факт обратили внимание мэра жители района в ходе встречи с градоначальником.
«В связи с застройкой нашего района Святое озеро приходит в плачевное состояние, — поделился проблемой житель. — Это природное озеро, чистить его нельзя, оно зарастает. Раньше в нем жила рыба, которая питалась травой, и озеро таким образом очищалось», — отметил косино-ухтомец.
Теперь, по его словам, рыба из озера исчезла, а глубина водоема стала не более 1,5 метров. Кроме того, осенью трава начинает отмирать, вследствие чего вода тухнет. По мнению жителя, решение у этой проблемы простое: нужно восстановить пищевую цепочку, запустив в водоем толстолобиков.
«Кроме того, раньше стояли компрессоры. Просим вашей помощи: выделить деньги району на закупку рыбы или урегулировать этот через Департамент природопользования», — добавил обеспокоенный житель.
Выслушав проблему, мэр Москвы С. Собянин пообещал помочь в ее решении, выделить средства на зарыбление озера и на насос.
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