Представительские авто, футбол и духовность: православный форум обойдется Поморью в 3,5 млн рублей

В августе в Архангельской области пройдет православный форум памяти Святителя Филиппа. В этом году на беседы о традиционных духовных ценностях и будущем Соловков потратят 3,5 млн рублей. На миллион больше, чем в 2017-м. В программе форума — дискуссионный клуб, футбольные матч, экскурсии и прочие мероприятия. Ожидается, что поговорить о насущном вновь приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Футбольный матч на Соловках в 2016 году

Длиться форум будет пять дней, с 17 по 21 августа (в прошлом году — три дня). Гостей тоже будет больше, на несколько десятков человек. Среди них представители религиозных организаций, Госдумы , местные и федеральные чиновники. Еще, согласно ТЗ, компания, отвечающая за организацию форума, должна найти профессоров государственных и негосударственных вузов, «статусом не ниже проректора».

Уже традиционно оргвопросами займется ООО «Инновационный кадровый центр» из Архангельска . Основное направление деятельности компании — подбор персонала, проведение различных тренингов и сюжетно-ролевых игр. Например, на сайте центра можно найти такой вариант корпоративного досуга — «Новогодний шабаш в зимнем лесу». Клиентам предлагают попасть в «атмосферу таинственности, колдовства, затей, русского веселья и забав», а также превратиться «в нечистую силу», чтобы приготовить «зелье успеха».

Владимир Мединский, Николай Валуев и другие участники высокопоставленного матча на Соловках два года назад

В компании отмечают, что на Соловецких островах есть очень много нюансов, которые приходится учитывать при подготовке такого серьезного мероприятия, как православный форум.

-Это огромная ответственность, потому что представляем наш регион и самое главное — оказать гостеприимство в приеме патриарха. Очень много нюансов, это очень высокопоставленные гости, они приезжают с рабочим визитом. Надо сделать, чтобы людям было максимально комфортно. Логистика, вопросы проживания в гостинице, и питания — на Соловках они особенные. Особенность заключается в том, что это остров, там по-другому течет жизнь, там по-другому процессы организуются. Там не пойдешь в магазин купить чего-нибудь, надо все сильно заранее готовить, — рассказала 29.ru директор Инновационного кадрового центра Светлана Свирида.

Добираться до форума его гости будут самолетами, ездить как на машинах представительского класса, так и на автобусах для простых смертных. За 3,5 миллиона рублей Инновационному кадровому центру нужно организовать трансфер участников, начиная с аэропорта Архангельска, сопровождение гостей на Соловках, фотосъемку, экскурсии, питание, разработать программу мероприятий и приготовить сувениры. И нельзя забыть о паломнических наборах (30 штук), которые состоят из безразмерной длинной юбки на запах, ниже колена, дождевика и светлого платка.

Патриарх вместе с руководителем музея и монастыря Порфирием Шутовым

В рамках православного форума также организуют футбольный матч. Исполнителю контракта мало того, что придется обеспечивать ворота, он еще должен проследить, чтобы набралось две команды по 11 человек.

Целью предстоящего мероприятия его организаторы заявляют «создание единой площадки взаимодействия церковной и государственной власти, общественных и религиозных организаций в деле сохранения и восстановления триединого наследия Соловецкого архипелага». Среди задач форума — «сохранение традиционных духовных ценностей» и «решение задач духовно-нравственного развития, стоящих перед российским обществом».

В прошлом году на форуме патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что за четыре года работа по развитию Соловецкого архипелага провалена. Одна из проблем Соловков, по словам патриарха, — «крайне низкий уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы»